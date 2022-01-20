Буде багато крові — Україна пообіцяла втопити Росію у "червоних" річках

Олексій Рєзніков попередив про наслідки вторгнення в Україну

/ Фото: Reuters

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про наслідки можливого вторгнення Росії для України та світу. Про це він говорив в ефірі BBC .

За словами міністра, втрати будуть катастрофічними, причому не лише для України.

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"Та це буде катастрофа не тільки для України, це буде катастрофа для Європи, оскільки, ймовірно, кілька мільйонів мігрантів чи біженців стоятимуть на кордоні України з Польщею або, можливо, між Німеччиною та Польщею" , – сказав він.

Резніков зазначив, що вторгнення буде "дуже і дуже важким для росіян". При цьому на питання щодо ймовірності масштабного військового наступу політик припустив, що у Кремлі ще не було ухвалено рішення про це.

Що робити Заходу

Міністр оборони порадив дипломатам провідних країн світу, які зараз намагаються запобігти загрозі війни шляхом переговорів, донести до російського керівництва ціну вторгнення в Україну.

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"Давайте покажемо Кремлю, що ви серйозно розумієте всі загрози і можете зробити цей напад дуже дорогим для них. Можна почати з санкцій зараз – до, а не після" , – сказав він.

Якщо не запровадити санкції превентивно, буде надто пізно, попередив Рєзніков. За його словами, катастрофічні наслідки чекають і на Росію, і на Європу.

"Буде багато крові, будуть біженці, це буде катастрофа для Європи. Адже ця війна не лише на сході України. Вона йде на схід Європи. Я говорю це абсолютно серйозно".

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Загроза вторгнення Росії

Росія накопичила поблизу кордонів з Україною більш ніж 100-тисячну армію, а нещодавно розпочала нові військові навчання. Була оприлюднена інтерактивна картка з позначеннями всіх даних про накопичення російських підрозділів на кордонах, які були отримані західними ЗМІ з листопада 2021 року.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається виводити війська із чотирьох областей поблизу українських кордонів через загрозу розширення НАТО до російських кордонів.

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель у бесіді з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявив, що зупинити вторгнення Росії в Україну допоможуть лише дуже жорсткі санкції.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав українців не панікувати через заяви про напад Росії. За словами міністра, Володимир Путін сам ще не знає, чи варто переходити до наступу.