Чи буде всеукраїнський локдаун? На Банковій дали відповідь

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що влада поки не планує вводити локдаун на загальнонаціональному рівні. На Банковій схильні до політики адаптивного карантину, згідно з якою жорсткі карантини будуть вводити локально.
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".
За словами чиновника, посилення карантину в окремих регіонах дозволяє не зупиняти всю країну загалом.
"Є "червоні" зони в деяких областях. Це не означає, що, наприклад, в Харківській чи іншій області, де ще "зелена" або "помаранчева" зона, треба вводити локдаун. Ми йдемо локальними локдаунами, і це допомагає", – заявив Тимошенко.
На Банковій як приклад роботи адаптивного карантину навели Прикарпаття.
"(Івано-Франківська область – ред.) була кілька тижнів – практично місяць, в "червоній" зоні, а зараз вона вже з неї виходить. А так би ми ввели локдаун по всій країні і тримали б країну. Тому все ж регіональні локдауни працюють", – додав Тимошенко.
Нагадаємо, в Україні за останню добу, 1 квітня, виявили 19 893 нові випадки інфікування коронавірусом. Від COVID-19 померли 433 українці. Обидві цифри стали рекордними з моменту початку пандемії. Вилікувати за добу вдалося 10 287 інфікованих.
На сьогодні в червоній зоні карантину перебувають 11 регіонів – Київ і 10 областей. Окрім того, гнітюча ситуація в Хмельницькій та Донецькій областях.
А тим часом столична влада з 5 квітня запроваджує локдаун в Києві:
Всі подробиці в спецтемі На порозі жорсткого локдауну
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