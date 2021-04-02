Русский
$ 27,83
32,7
  1. Влада

Чи буде всеукраїнський локдаун? На Банковій дали відповідь

2 квітня, 14:05

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Посилення карантину в окремих регіонах дозволяє не зупиняти всю країну загалом

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що влада поки не планує вводити локдаун на загальнонаціональному рівні. На Банковій схильні до політики адаптивного карантину, згідно з якою жорсткі карантини будуть вводити локально.

Реклама

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами чиновника, посилення карантину в окремих регіонах дозволяє не зупиняти всю країну загалом.

"Є "червоні" зони в деяких областях. Це не означає, що, наприклад, в Харківській чи іншій області, де ще "зелена" або "помаранчева" зона, треба вводити локдаун. Ми йдемо локальними локдаунами, і це допомагає", – заявив Тимошенко.

На Банковій як приклад роботи адаптивного карантину навели Прикарпаття.

В тренді
Путін, Меркель і Макрон обговорили Україну: про що мовчить кремлівська пропаганда
Реклама

"(Івано-Франківська область – ред.) була кілька тижнів – практично місяць, в "червоній" зоні, а зараз вона вже з неї виходить. А так би ми ввели локдаун по всій країні і тримали б країну. Тому все ж регіональні локдауни працюють", – додав Тимошенко.

Нагадаємо, в Україні за останню добу, 1 квітня, виявили 19 893 нові випадки інфікування коронавірусом. Від COVID-19 померли 433 українці. Обидві цифри стали рекордними з моменту початку пандемії. Вилікувати за добу вдалося 10 287 інфікованих.

На сьогодні в червоній зоні карантину перебувають 11 регіонів – Київ і 10 областей. Окрім того, гнітюча ситуація в Хмельницькій та Донецькій областях.

А тим часом столична влада з 5 квітня запроваджує локдаун в Києві:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі На порозі жорсткого локдауну

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

карантин коронавірус Кирило Тимошенко COVID-19 локдаун

Джерела: РБК-Україна , Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Києву загрожує комендантська година? Ми дізналися, коли можуть прийняти рішення
Києву загрожує комендантська година? Ми дізналися, коли можуть прийняти рішенняУкраїна
Медведчук і Марченко різко розбагатіли: дані з декларації нардепа
Медведчук і Марченко різко розбагатіли: дані з декларації нардепаЕкономіка
"Час валити з цієї країни": депутатка здивувала листуванням в РадіВлада
Готуються нові санкції? Що сьогодні буде на РНБО
Готуються нові санкції? Що сьогодні буде на РНБОВлада
Зеленський пояснив, навіщо Росія підтягнула війська до кордонів України
Зеленський пояснив, навіщо Росія підтягнула війська до кордонів УкраїниВлада
Понад 50 млн доларів готівкою і рояль: що задекларував Порошенко
Понад 50 млн доларів готівкою і рояль: що задекларував ПорошенкоВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти