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  1. Політика

Британські кораблі в портах Криму: МЗС прокоментував фейк

7 січня, 16:54

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

На ситуацію вже відреагували і в посольстві Великої Британії

Сьогодні в українських ЗМІ з'явилася інформація, що Велика Британія з 1 січня нібито дозволила своїм кораблям заходити в порти Криму в Керчі, Ялті та Євпаторії. Тобто повідомлялося про те, що Лондон нібито послабив "кримські" санкції проти Росії.

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Але як запевнили в посольстві Великої Британії в Україні, а також у МЗС України, ця інформація є неправдивою.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко звернув увагу, що новину активно тиражують російські ЗМІ.

"Це – видавання бажаного за дійсне", – сказав Ніколенко.

"Велика Британія підтримує територіальну цілісність України і дотримується санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму. Повідомлення про те, що ці санкції були ослаблені, є помилковими", – йдеться в заяві посла Великої Британії Мелінди Сіммонс.

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Вона уточнила, що генеральна ліцензія, на яку посилалися в ЗМІ, передбачає збереження санкційної політики.

Ніколенко додав, що 1 січня Велика Британія як уже не держава-член ЄС розпочала процедуру перенесення європейських санкційних режимів, в тому числі щодо РФ, у власне національне законодавство. Саме з цим пов'язані пункти генеральної ліцензії.

При цьому з 1 січня 2021 року набула чинності угода про стратегічне партнерство між Україною і Великою Британією. Про нього раніше розповідав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба:

Відео: facebook.com/dmytro.kuleba

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Великобританія Крим санкції порти МЗС України

Джерела: Сьогодні , Інтерфакс-Україна

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