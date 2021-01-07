Британські кораблі в портах Криму: МЗС прокоментував фейк

На ситуацію вже відреагували і в посольстві Великої Британії

Сьогодні в українських ЗМІ з'явилася інформація, що Велика Британія з 1 січня нібито дозволила своїм кораблям заходити в порти Криму в Керчі, Ялті та Євпаторії. Тобто повідомлялося про те, що Лондон нібито послабив "кримські" санкції проти Росії.

Реклама

Але як запевнили в посольстві Великої Британії в Україні, а також у МЗС України, ця інформація є неправдивою.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко звернув увагу, що новину активно тиражують російські ЗМІ.

"Це – видавання бажаного за дійсне", – сказав Ніколенко.

"Велика Британія підтримує територіальну цілісність України і дотримується санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму. Повідомлення про те, що ці санкції були ослаблені, є помилковими", – йдеться в заяві посла Великої Британії Мелінди Сіммонс.

В тренді Зеленський записав окреме новорічне звернення до Криму: відео

Реклама

Вона уточнила, що генеральна ліцензія, на яку посилалися в ЗМІ, передбачає збереження санкційної політики.

Ніколенко додав, що 1 січня Велика Британія як уже не держава-член ЄС розпочала процедуру перенесення європейських санкційних режимів, в тому числі щодо РФ, у власне національне законодавство. Саме з цим пов'язані пункти генеральної ліцензії.

При цьому з 1 січня 2021 року набула чинності угода про стратегічне партнерство між Україною і Великою Британією. Про нього раніше розповідав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба:

Відео: facebook.com/dmytro.kuleba

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама