ЄС з вами: Боррель запросив Кулебу на засідання голів МЗС Євросоюзу

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель обговорив з головою МЗС України Дмитром Кулебою дестабілізуючі дії Росії на Донбасі і запросив його взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня.

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Про це повідомила прес-служба МЗС.

Боррель запевнив Кулебу в незмінній підтримці ЄС суверенітету і територіальної цілісності України.

"Європейський Союз з вами", – заявив він.

Кулеба своєю чергою розповів представнику ЄС про дестабілізуючі дії Росії і загострення в Донецькій і Луганській областях, а також в Криму. Він наголосив на небажанні РФ підтвердити прихильність режиму припинення вогню, нарощуванні нею військової присутності поблизу кордонів України та інтенсивному поширенні дезінформації.

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"Із серйозною стурбованістю стежив за російською військовою активністю навколо України. ЄС непохитний у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України", – написав сам Боррель у Twitter.

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