Боротьба з корупцією, тероризмом та кіберзлочинністю: Україна і Естонія підписали меморандум

У четвер, 1 липня, генпрокурор України Ірина Венедіктова і генпрокурор Естонії Андрес Пармас підписали меморандум про взаєморозуміння між Офісом генерального прокурора і Державною прокуратурою Естонської Республіки.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Так, меморандум спрямований на співпрацю і консультації в сферах боротьби:
- з корупцією;
- організованою злочинністю;
- тероризмом;
- кіберзлочинністю.
За словами Венедіктової, боротьба з ними вимагає консолідації правоохоронців на національному та міжнародному рівнях.
"Меморандум з естонськими колегами сприятиме розширенню професійних контактів між нашими установами для ефективного обміну досвідом і даними з протидії цим явищам", – підкреслила Венедіктова.
Сторони також домовилися про обмін інформацією і документами, зокрема:
- текстами законодавчих та інших нормативних актів;
- матеріалами національної судової практики;
- аналітичними матеріалами;
- статистичними даними та повідомленнями, що стосуються боротьби з корупцією, організованою злочинністю, тероризмом та кіберзлочинністю.
Також Венедіктова зазначила, що українські правоохоронці спільно з європейськими колегами успішно викривають масштабні шахрайські схеми і хакерські угрупування, атакуючі інформаційні системи і користувачів по всьому світу.
Про що ще говорять в Україні 1 липня, дивіться у відеосюжеті: