Боротьба з корупцією, тероризмом та кіберзлочинністю: Україна і Естонія підписали меморандум

Сторони також домовилися про обмін матеріалами національної судової практики

У четвер, 1 липня, генпрокурор України Ірина Венедіктова і генпрокурор Естонії Андрес Пармас підписали меморандум про взаєморозуміння між Офісом генерального прокурора і Державною прокуратурою Естонської Республіки.

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Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Так, меморандум спрямований на співпрацю і консультації в сферах боротьби:

з корупцією;

організованою злочинністю;

тероризмом;

кіберзлочинністю.

За словами Венедіктової, боротьба з ними вимагає консолідації правоохоронців на національному та міжнародному рівнях.

"Меморандум з естонськими колегами сприятиме розширенню професійних контактів між нашими установами для ефективного обміну досвідом і даними з протидії цим явищам", – підкреслила Венедіктова.

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Сторони також домовилися про обмін інформацією і документами, зокрема:

текстами законодавчих та інших нормативних актів;

матеріалами національної судової практики;

аналітичними матеріалами;

статистичними даними та повідомленнями, що стосуються боротьби з корупцією, організованою злочинністю, тероризмом та кіберзлочинністю.

Також Венедіктова зазначила, що українські правоохоронці спільно з європейськими колегами успішно викривають масштабні шахрайські схеми і хакерські угрупування, атакуючі інформаційні системи і користувачів по всьому світу.

Про що ще говорять в Україні 1 липня, дивіться у відеосюжеті: