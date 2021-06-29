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Більше ніяких поборів: Рада прийняла закон для українських моряків

29 червня 2021 16:25

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Щороку моряків обдирають на 100 мільйонів доларів через нинішнє законодавство – новий закон виправить цю проблему

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №3944, яким спрощується отримання моряками дозволів на роботу. Відповідний документ підтримали 330 народних депутатів. Після цього документ відразу ж був прийнятий і в цілому 333 голосами.

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Законопроєкт вводить міжнародні норми автоматичного продовження атестації моряків.

"У нас проблема з екзаменації, підготовкою моряків і видачею кваліфікаційних дозволів. Уже тривалий час відбуваються побори моряків з цих питань. Обсяг корупційних обдирань моряків становить приблизно 100 млн доларів на рік. Тобто, кожен місяць родичі моряків платять близько 10 млн дол. на цю корупційну схему", – сказав автор законопроекту Іван Шинкаренко.

Новим законопроєктом пропонується, що якщо моряк має підтверджену кваліфікацію і досвід роботи на судні, то його кваліфікаційні документи продовжуються автоматично.

"Немає необхідності повторно здавати іспити і проходити навчання, щоб отримати документи на той же ранг роботи, яким займався", – пояснив нардеп.

Що передбачає закон

Закон визначає умови, при яких диплом можна підтвердити без іспитів:

  • придатність для роботи на суднах за станом здоров'я;
  • наявність діючих свідоцтв про схвалену обов'язкову підготовку, необхідної для диплома, який підтверджується;
  • наявність підтвердженого морською адміністрацією стажу роботи на суднах чи проходження схваленого курсу, або курсів підготовки, або завершення підтвердженого стажу роботи на судні з виконанням функцій, відповідних наявному диплому, протягом певного терміну на певних посадах.

Повторне підтвердження диплома для роботи на танкерах буде здійснюватися у разі:

  • наявності стажу роботи на судні;
  • успішного закінчення схваленого навчального курсу або курсів.
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Нагадаємо, раніше глава Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі заявляв, що суддя Окружного адміністративного суду Києва Кирило Гарник скасував обов'язкове підтвердження кваліфікації моряків.

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