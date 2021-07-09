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Більше не спікер Банкової: Зеленський звільнив Юлію Мендель

9 липня 2021 16:28

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Мендель ще у травні подала заяву на звільнення, але заміну їй знайшли лише через місяць

Президент Володимир Зеленський звільнив Юлію Мендель з посади прессекретаря глави держави.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

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"Звільнити Мендель Юлію Володимирівну з посади прессекретаря президента України", – йдеться в указі №282/2021.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", ще у травні Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади прессекретаря президента. Однак далеко вона не піде – їй дадуть нову посаду на Банковій. Раніше радник глави ОПУ Михайло Подоляк розповідав про нову посаду Мендель.

У той же час Зеленський вже знайшов їй заміну – новим прессекретарем президента став ведучий "Україна 24" Сергій Никифоров. Новоспечений спікер Банкової зазначив, що тепер він змінив зрозумілу йому роботу, зручний графік і спокійне життя на велику пригоду з багатьма невідомими.

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