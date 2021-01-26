"Велика сімка" зажадала від Кремля звільнити Навального

Міністри закордонних справ країна "Великої сімки" закликали російську владу звільнити опозиціонера Олексія Навального.
"Ми, міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США, а також високий представник ЄС, єдині в засудженні політично мотивованого арешту і затримання Олексія Навального", – йдеться в заяві.
Дипломати також висловили глибоку стурбованість затриманням тисяч мирних демонстрантів і журналістів і закликали Росію дотримуватися своїх міжнародних і внутрішні зобов'язання.
Вони також закликали владу РФ звільнити тих, хто був затриманий за реалізацію свого права на мирні зібрання 23 січня. "Насильницьке придушення права громадян висловлювати свою думку поліцейськими силами є неприйнятним", – йдеться в заяві.
Глави МЗС нагадали, що Європейський суд з прав людини не підтримав рішення суду, за невиконання яких був заарештований Навальний.
Нагадаємо, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Навальний нібито неодноразово грубо порушував законодавство РФ, займаючись шахрайством в особливо великих розмірах, тому його потрібно за це покарати і тримати за гратами.
Також повідомлялося, що на мітингах на підтримку Навального були затримані понад 3,7 тисяч чоловік. Чимало з них були затримані за заклики до участі в мітингу, оскільки він був несанкціонований.
Наступна акція запланована на 31 січня – прибічники Навального вже закликали росіян вийти на вулиці в цей день.
Всі подробиці в спецтемі Отруєння Олексія Навального
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