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  1. Політика

"Велика сімка" зажадала від Кремля звільнити Навального

26 січня, 21:37

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Придушення права громадян на свою думку – є неприйнятним, кажуть дипломати

Міністри закордонних справ країна "Великої сімки" закликали російську владу звільнити опозиціонера Олексія Навального.

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"Ми, міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США, а також високий представник ЄС, єдині в засудженні політично мотивованого арешту і затримання Олексія Навального", – йдеться в заяві.

Дипломати також висловили глибоку стурбованість затриманням тисяч мирних демонстрантів і журналістів і закликали Росію дотримуватися своїх міжнародних і внутрішні зобов'язання.

Вони також закликали владу РФ звільнити тих, хто був затриманий за реалізацію свого права на мирні зібрання 23 січня. "Насильницьке придушення права громадян висловлювати свою думку поліцейськими силами є неприйнятним", – йдеться в заяві.

Глави МЗС нагадали, що Європейський суд з прав людини не підтримав рішення суду, за невиконання яких був заарештований Навальний.

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Нагадаємо, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Навальний нібито неодноразово грубо порушував законодавство РФ, займаючись шахрайством в особливо великих розмірах, тому його потрібно за це покарати і тримати за гратами.

Також повідомлялося, що на мітингах на підтримку Навального були затримані понад 3,7 тисяч чоловік. Чимало з них були затримані за заклики до участі в мітингу, оскільки він був несанкціонований.

Наступна акція запланована на 31 січня – прибічники Навального вже закликали росіян вийти на вулиці в цей день.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Отруєння Олексія Навального

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звільнення велика сімка G7 Олексій Навальний

Джерело: Сьогодні

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