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"Уболівальники прийдуть в нормальних футболках": в "Слузі народу" придумали відповідь для УЄФА

10 червня 2021 15:39

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Олександр Корнієнко вважає, що Україна обов'язково повинна реагувати, а Арахамія запропонував флешмоб

Депутати "Слуги народу" у залі Верховної Ради

Депутати "Слуги народу" у залі Верховної Ради / Фото: Кабинет министров Украины

Керівництво "Слуги народу", коментуючи заборону УЄФА гасла "Героям слава!" на формі збірної України з футболу, відзначає важливий момент – незважаючи ні на що, європейці визнали карту України з Кримом.

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Голова партії Олександр Корнієнко в етері телеканалу "Україна 24" сказав, що Україна обов'язково повинна реагувати на таке.

"УЄФА сказала, що карта України з Кримом – це правильна карта України і єдина, яка може бути. Думаю, що говорити про те, що УЄФА купили росіяни, я б не став на цьому сильно акцентувати. А що стосується гасла ("Героя слава!". – Ред.), то потрібно розбиратися, чому УЄФА вважає його політичним або військовим. Є можливість апеляції. Давайте подивимося, як це юридично виглядатиме. Як країна ми повинні реагувати, для нас це гасло важливе і воно додаватиме нашим гравцям впевненості", – сказав Корнієнко.

В свою чергу голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія на брифінгу запропонував уболівальникам флешмоб.

"Думаю, вболівальники прийдуть в нормальних футболках (натякаючи, що вони будуть із забороненим гаслом "Героям слава!". – Ред.) ... Думаю, що шрифт потрібно буде побільше зробити... Флешмоб, думаю, якось зробимо", – сказав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", УЄФА зажадав прибрати "Героям слава" з форми збірної України для Євро-2020 і залишити "Слава Україні!". Організація також пояснила, чому раптом "Героям слава!" на формі збірної України виявилося поза законом.

Своєю чергою Українська асоціація футболу веде переговори з УЄФА, щоб все-таки залишити на формі нашої збірної гасло "Героям слава!".

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