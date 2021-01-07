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Більш лояльний і менш жорсткий: Зеленський порівняв зимовий і весняний локдауни

7 січня, 21:54

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Президент провів нараду щодо заходів нового карантину

Президент Володимир Зеленський вважає, що локдаун, який запроваджується в Україні з 8 січня, не такий суворий, як був навесні 2020 року, а також більш лояльний, ніж в інших країнах.

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Про це він заявив під час наради з карантину за участю членів уряду і керівників силових відомств, передає прес-служба ОП.

"Цей карантин пом’якшений і не такий жорсткий, як весняний локдаун. Він також більш лояльний порівняно з тими заходами, що впроваджуються в інших країнах. Однак ми збиваємо одразу хвилю зростання кількості хворих після новорічних свят і паралельно прискорюємо отримання якісної зареєстрованої вакцини, схваленої ВООЗ", – упевнений президент.

Президент також підкреслив, що переконався, що магазини, які продають продукти харчування, засоби гігієни та побутову хімію продовжать працювати, також зможуть надавати свої послуги МАФи і кіоски, що розташовані на відстані і не створюють скупчення людей, а кафе і ресторани працюватимуть навиніс.

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Нагадаємо, в Україні 8 січня розпочинається зимовий локдаун, який триватиме до 24 січня. Під забороною в цей час будуть зокрема ресторани і кафе, ринки і спортзали, також скасують масові заходи, закриють школи.

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Водночас влада двох міст – Тернополя та Черкас – відмовилася вводити локдаун.

Ми також повідомляли, що Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 5 січня додав побутову хімію і пресу до списку товарів, які можна буде продавати в магазинах під час локдауну з 8 по 24 січня.

Всі подробиці в спецтемі Карантин в Україні

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