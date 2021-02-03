Блокування каналів: Аваков підтримав санкції

Очільник МВС назвав причину заборони на мовлення "112", NewsOne і ZІК

Рішення президента України Володимира Зеленського ввести санкції стосовно трьох українських каналів – "112", NewsOne і ZІК – було його прямим обов'язком і проявом державної позиції.

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Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, підкресливши, що підтримує цей крок.

За його словами, заборонені до трансляції телеканали "системно займалися брутальною антиукраїнською пропагандою".

"Хочу застерегти: не треба плутати поняття "свобода слова" з антиукраїнською діяльністю за гроші держави-агресора. Я завжди був послідовним у цьому питанні, і тому щиро підтримую цей своєчасний та державницький крок президента Зеленського", – зазначив Аваков.

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Він нагадав, що рішення ввести санкції засноване на постанові Верховної Ради дворічної давності, а також на матеріалах Служби безпеки України.

"Війна – час непростих рішень. Потрібні рішучі кроки для відстоювання інтересів держави та захисту людей не лише від куль та снарядів, але й від пропагандистської отрути за гроші агресора. Тому це рішення є проявом дійсно державницької позиції, а його ухвалення – прямим обов’язком президента, членів уряду та РНБО", – вважає Аваков.

Він пообіцяв, що МВС "чітко і в рамках закону" стежитиме за виконанням рішення РНБО і указу президента України.

Нагадаємо, що США вже підтримали блокування трьох каналів й назвали це заходами з протидії зловмисному впливу Росії.

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