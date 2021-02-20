"Вдячні за свободу": Шмигаль вшанував пам’ять Небесної Сотні

Революція Гідності стала визначальною історичною подією для України та ключовим елементом державотворення. Вона визначила незворотність європейського шляху України. А Герої Небесної Сотні стали уособленням відваги та самовідданості.
Про це прем’єр Денис Шмигаль пише у своєму Telefram-каналі.
"Сьогодні Україна вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні. З 18 до 21 лютого 2014 року в Києві розгорнулися найтрагічніші події Революції Гідності. Десятки людей віддали життя, захищаючи українські цінності. Це були різні люди: студенти, успішні підприємці, пенсіонери, з різних куточків України та із-за кордону. Наймолодшому було 17 років, а найстаршому — 82. Але всіх їх об’єднувало почуття гідності та честі, готовність відстоювати власні права та свободи", – нагадав голова українського уряду.
За його словами, висока відповідальність і спільне завдання кожного з нас — побудувати сильну й квітучу європейську Україну, за яку віддали життя учасники Революції Гідності, а також ті, хто продовжив захищати цінності Євромайдану від російської агресії.
"Небесній Сотні вдячні за свободу", – підсумував Денис Шмигаль.
Нагадаємо, у День пам'яті Героїв Небесної Сотні президент Володимир Зеленський вшанував подвиг учасників Революції Гідності в Києві.
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