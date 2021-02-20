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"Вдячні за свободу": Шмигаль вшанував пам’ять Небесної Сотні

20 лютого, 10:26

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Всіх загиблих об’єднувало почуття гідності та честі, готовність відстоювати власні права та свободи, каже прем’єр

Революція Гідності стала визначальною історичною подією для України та ключовим елементом державотворення. Вона визначила незворотність європейського шляху України. А Герої Небесної Сотні стали уособленням відваги та самовідданості.

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Про це прем’єр Денис Шмигаль пише у своєму Telefram-каналі.

"Сьогодні Україна вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні. З 18 до 21 лютого 2014 року в Києві розгорнулися найтрагічніші події Революції Гідності. Десятки людей віддали життя, захищаючи українські цінності. Це були різні люди: студенти, успішні підприємці, пенсіонери, з різних куточків України та із-за кордону. Наймолодшому було 17 років, а найстаршому — 82. Але всіх їх об’єднувало почуття гідності та честі, готовність відстоювати власні права та свободи", – нагадав голова українського уряду.

За його словами, висока відповідальність і спільне завдання кожного з нас — побудувати сильну й квітучу європейську Україну, за яку віддали життя учасники Революції Гідності, а також ті, хто продовжив захищати цінності Євромайдану від російської агресії.

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"Небесній Сотні вдячні за свободу", – підсумував Денис Шмигаль.

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Нагадаємо, у День пам'яті Героїв Небесної Сотні президент Володимир Зеленський вшанував подвиг учасників Революції Гідності в Києві.

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Євромайдан революція гідності Герої Небесної Сотні Денис Шмигаль

Джерело: Сьогодні

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