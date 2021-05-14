"Біологічна істота": побитий "слуга народу" запропонував ізолювати Барну

Завтра Барна може накинутися на людей на вулиці, тому йому потрібна оцінка психологів, вважає Соломчук

Дмитро Соломчук і Олег Барна. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Соломчук після бійки з екснардепом Олегом Барною у прямому ефірі вважає, що його кривдник повинен понести відповідальність за свої дії і натякнув на позов.

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Про це він написав у своєму Telegram.

Він пояснив, що прямий ефір телеканалу – це не вулиця, де на удар треба відповідати ударом, а глядачі повинні бачити конструктивну дискусію, а не те, як "неадекватна людина дозволяє собі підло вдарити іншу людину в обличчя".

"Завтра Барна може накинутися на людей на вулиці чи вчинити інші неадекватні дії, які потребують оцінки психологів. Він має нести відповідальність перед законом, тому я вчиняю як громадянин правової держави. Неадекватність не має породжувати неадекватність, а мати відповідні правові наслідки. Якщо біологічна істота Барна звик жити за законами племені, то його треба ізолювати від оточуючих", – написав Соломчук.

Зазначимо, що Олег Барна досить відомий "боєць прямих ефірів". Так, у грудні 2018 року в прямому ефірі побилися Барна і Левченко. Тоді ще нардепа від БПП зачепили слова колеги від "Свободи" про таран трамвая у п'яному вигляді в Києві, після чого пішли в хід кулаки.

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У квітні 2019-го Барна напав на представника команди Зеленського.