"Безальтернативний шлях". "Слуга народу" підтримав закон про національний опір

Запропонований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про національний опір максимально зміцнить здатність України до самооборони, тому парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді його прийняти.
Про це заявив голова профільного комітету і нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Завітневич.
"Це безальтернативний шлях максимально швидко зміцнити нашу державу в умовах зростаючих загроз", – вважає Завітневич.
Крім того, впевнений нардеп, потенційний агресор двічі подумає, перш ніж нападати, бо в кожній області та районі будуть створені організовані підрозділи, готові в будь-який момент дати відсіч.
Нагадаємо, що президентський законопроєкт №5557 передбачає розвиток потужної територіальної оборони і створення опору, які спільно з підготовкою громадян України до захисту держави сформують систему національного опору.
Очолить територіальну оборону президент як Верховний головнокомандувач, а керуватиме її діяльністю головнокомандувач Збройних сил України через командувача військами територіальної оборони.
Територіальну оборону буде вести по всій території України за межами бойових дій, а рух опору – на тимчасово окупованій території.
Варто зазначити, що поява національного опору передбачає також і збільшення чисельності ЗСУ. Відповідний законопроєкт вже було внесено в Раду.
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