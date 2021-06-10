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"Безальтернативний шлях". "Слуга народу" підтримав закон про національний опір

10 червня 2021 7:13

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Глава профільного комітету Ради назвав причини, через які він проголосував за прийняття законопроекту про національний опір

Запропонований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про національний опір максимально зміцнить здатність України до самооборони, тому парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді його прийняти.

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Про це заявив голова профільного комітету і нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Завітневич.

"Це безальтернативний шлях максимально швидко зміцнити нашу державу в умовах зростаючих загроз", – вважає Завітневич.

Крім того, впевнений нардеп, потенційний агресор двічі подумає, перш ніж нападати, бо в кожній області та районі будуть створені організовані підрозділи, готові в будь-який момент дати відсіч.

Нагадаємо, що президентський законопроєкт №5557 передбачає розвиток потужної територіальної оборони і створення опору, які спільно з підготовкою громадян України до захисту держави сформують систему національного опору.

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Очолить територіальну оборону президент як Верховний головнокомандувач, а керуватиме її діяльністю головнокомандувач Збройних сил України через командувача військами територіальної оборони.

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Василь Вірастюк. Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Територіальну оборону буде вести по всій території України за межами бойових дій, а рух опору – на тимчасово окупованій території.

Варто зазначити, що поява національного опору передбачає також і збільшення чисельності ЗСУ. Відповідний законопроєкт вже було внесено в Раду.

Про що ще говорять 9 червня в Україні і світі, дивіться у відеосюжеті:

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