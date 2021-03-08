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"Без вас ми просто біологічні створіння": Зеленський привітав українок з 8 Березня

8 березня, 12:14

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Українські дівчата і жінки вже далеко не слабка стать, як про них звикли говорити

Президент Володимир Зеленський привітав українок з 8 Березня, при цьому зазначивши, що без жінок чоловіки просто біологічні створіння.

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Про це він написав у Facebook.

За його словами, сьогодні особливий день – свято перемоги жінок над нерівністю і несправедливістю, над дикими часами, коли права жінок були обмежені, над помилковим стереотипом, що жінки – це "слабка стать".

"Це точно не так. Прекрасна, розумна, мудра, талановита, цілеспрямована, але точно не слабка", – сказав президент.

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Зеленський зазначив, що сьогодні наші дівчата і жінки захищають Україну на фронті, борються з COVID-19, керують літаками та потягами, служать в поліції, вчать дітей, роблять наукові відкриття, підкорюють гірські вершини. Є однаково успішними в парламенті і на найвідоміших сценах світу, в уряді і на найбільших спортивних аренах планети.

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"Ну а ми притримуємо вам двері, подаємо руку або поступаємося місцем не тому, що ви слабкі. А тому, що таким чином ми стаємо трішечки кращими... Без вас ми просто біологічні створіння. З вами – люди і особистості", – підкреслив глава держави.

Президент побажав українкам, щоб ранкові квіти, кава в ліжко і гарячий поцілунок були не лише на 8 Березня, а й регулярно 365 днів на рік.

"Наші дорогі матусі, сестрички, дочки, дружини! Я щиро вітаю всіх вас з Міжнародним жіночим днем, зі святом 8 Березня", – резюмував Зеленський.

Тим часом в Україні свято в самому розпалі. Заходьте за посиланням і дізнайтеся, як небанально привітати з 8 Березня.

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8 Березня вітання Володимир Зеленський

Джерело: Сьогодні

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