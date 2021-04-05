Без сторонніх вух: ЗМІ дізналися дату розмови Зеленського з Меркель та Макроном

Україна, Франція та Німеччина готують тристоронні переговори лідерів країн – президентів Володимира Зеленського, Еммануеля Макрона та канцлерки Ангели Меркель.

Реклама

Про це повідомляє українське видання ZN.ua, посилаючись на власні джерела в дипломатичних колах.

Головною темою бесіди лідерів мала стати ескалація ситуації на Донбасі і подальша координація Києва, Парижа і Берліна.

Спочатку переговори мали пройти після відеоконференції Меркель і Макрона з президентом Росії Володимиром Путіним.

В тренді Разумков задекларував 28 мільйонів: звідки такі гроші

Після того, як не вдалося узгодити час розмови, допускається, що вона відбудеться до кінця цього тижня.

Реклама

Інформацію про підготовку тристоронніх переговорів підтвердило й інше джерело. За його словами, "поки немає ніякої ясності про його дату і час", але ескалація на фронті "збільшує шанси того, що вона відбудеться цього тижня".

Нагадаємо, минулого Макрон, Меркель і Путін провели переговори в форматі відеоконференції, обговоривши ситуацію на Донбасі, поводження з російським опозиціонером Олексієм Навальним та ймовірність реєстрації в ЄС російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". У Зеленського на це відреагували досить стримано.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама