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Без сторонніх вух: ЗМІ дізналися дату розмови Зеленського з Меркель та Макроном

5 квітня, 11:26

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Лідери трьох країн мали обговорити загострення на Донбасі ще минулого тижня

Україна, Франція та Німеччина готують тристоронні переговори лідерів країн – президентів Володимира Зеленського, Еммануеля Макрона та канцлерки Ангели Меркель.

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Про це повідомляє українське видання ZN.ua, посилаючись на власні джерела в дипломатичних колах.

Головною темою бесіди лідерів мала стати ескалація ситуації на Донбасі і подальша координація Києва, Парижа і Берліна.

Спочатку переговори мали пройти після відеоконференції Меркель і Макрона з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Після того, як не вдалося узгодити час розмови, допускається, що вона відбудеться до кінця цього тижня.

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Інформацію про підготовку тристоронніх переговорів підтвердило й інше джерело. За його словами, "поки немає ніякої ясності про його дату і час", але ескалація на фронті "збільшує шанси того, що вона відбудеться цього тижня".

Нагадаємо, минулого Макрон, Меркель і Путін провели переговори в форматі відеоконференції, обговоривши ситуацію на Донбасі, поводження з російським опозиціонером Олексієм Навальним та ймовірність реєстрації в ЄС російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". У Зеленського на це відреагували досить стримано.

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