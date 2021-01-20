Байден став президентом США: в посольстві озвучили плани щодо України

Навіть після інавгурації 46-го президента США Джо Байдена та найближчими місяцями – поки нова адміністрація налагоджуватиме свій зовнішньополітичний вектор – Вашингтон збереже підтримку Києва.
Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.
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"Поки новообраний президент та його адміністрація працюватимуть над формуванням внутрішньої та зовнішньої політики Сполучених Штатів у найближчі місяці, дозвольте запевнити вас в одному: США залишатимуться непохитними у своїй підтримці України, щоб вона була заможною, демократичною та вільною, надійно захищеною в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, включаючи Донбас та Крим, і стійкою проти російської агресії", – йдеться в її комюніке, опублікованому 20 січня.
Нагадаємо, що інавгурація нового американського президента Джо Байдена відбулася перед Капітолієм у Вашингтоні. Крім Байдена, заступила на свою посаду і перша темношкіра віце-президентка США Камала Гарріс.
На церемонії були присутні багато високопоставлених гостей, включно із екс-президентами США Бараком Обамою, Біллом Клінтоном та Джорджем Бушем-молодшим з дружинами.
Виступаючи перед присутніми, 78-річний демократ Байден виголосив свою першу урочисту промову на новій посаді.
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