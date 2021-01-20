Русский
$ 28,15
34,16
  1. Політика

Байден став президентом США: в посольстві озвучили плани щодо України

20 січня, 21:17

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Тимчасова повірена у справах США в Україні сказала, чого чекати Києву від нового президента

Навіть після інавгурації 46-го президента США Джо Байдена та найближчими місяцями – поки нова адміністрація налагоджуватиме свій зовнішньополітичний вектор – Вашингтон збереже підтримку Києва.

Реклама

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Читайте також: Як пройшла інавгурація Байдена: яскраві фото

"Поки новообраний президент та його адміністрація працюватимуть над формуванням внутрішньої та зовнішньої політики Сполучених Штатів у найближчі місяці, дозвольте запевнити вас в одному: США залишатимуться непохитними у своїй підтримці України, щоб вона була заможною, демократичною та вільною, надійно захищеною в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, включаючи Донбас та Крим, і стійкою проти російської агресії", – йдеться в її комюніке, опублікованому 20 січня.

Нагадаємо, що інавгурація нового американського президента Джо Байдена відбулася перед Капітолієм у Вашингтоні. Крім Байдена, заступила на свою посаду і перша темношкіра віце-президентка США Камала Гарріс.

В тренді
У Європарламенті вимагають заморозити Nord Stream 2: Одних закликів до Росії мало
Реклама

На церемонії були присутні багато високопоставлених гостей, включно із екс-президентами США Бараком Обамою, Біллом Клінтоном та Джорджем Бушем-молодшим з дружинами.

Виступаючи перед присутніми, 78-річний демократ Байден виголосив свою першу урочисту промову на новій посаді.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Украина Джо Байден посольство США Крістіна Квін

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Після локдауну Рада може прийняти важливий закон: Корнієнко озвучив плани
Після локдауну Рада може прийняти важливий закон: Корнієнко озвучив планиПолітика
В Україні хочуть скасувати перенесення робочих днів: що придумали у Раді
В Україні хочуть скасувати перенесення робочих днів: що придумали у РадіПолітика
Не кинула улюблених учнів і з титулом другої леді. Що ми знаємо про Джилл Байден
Не кинула улюблених учнів і з титулом другої леді. Що ми знаємо про Джилл БайденЗірково
Расизм, плагіат, сексуальні домагання. Що потрібно знати про Джо Байдена
Расизм, плагіат, сексуальні домагання. Що потрібно знати про Джо БайденаСША
Чому вся увага в США зараз прикута до Камали Гарріс
Чому вся увага в США зараз прикута до Камали ГаррісПолітика
Охорона Конституційного Суду не пустила Тупицького на роботу (фото)
Охорона Конституційного Суду не пустила Тупицького на роботу (фото)Політика

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти