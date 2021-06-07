Загроза Росії і "Північний потік" – Байден і Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову

Політики обговорюватимуть питання, що стосуються ситуації на українському східному кордоні та "в цілому спектру українсько-російських відносин".

Байден і Зеленський можуть сьогодні провести телефонну розмову. Фото: Reuters / president.gov.ua

У понеділок, 7 червня, може відбутися телефонна розмова президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського.

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Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає "РБК-Україна".

"Сьогодні буде телефонна розмова Володимира Зеленського і Джо Байдена, в рамках якої відбудеться обмін думками щодо гострих питань глобального порядку", – зазначив він.

За словами Подоляка, політики обговорюватимуть питання, що стосуються ситуації на українському східному кордоні та "в цілому спектру українсько-російських відносин".

Видання ZN відзначає, що ця розмова запланована для обміну думками перед зустріччю Джо Байдена і Володимира Путіна в Женеві, на якій будуть порушені питання, що цікавлять Україну.

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Як пише Telegram-канал "Вертикаль", телефонна розмова відбудеться о 18:15 за Києвом. Зокрема, політики мають намір обговорити газопровід "Північний потік – 2" і співробітництво України з НАТО.

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"Україна має пропозиції і власне бачення захисту інтересів і своєї ГТС", – сказало джерело.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський порівняв політику американського колеги стосовно Росії з "Секретною тактикою"легендарного баскетболіста Майкла Джордана.

Крім того, Зеленський розчарований діями США щодо російського "Північного потоку – 2", зволіканням НАТО щодо членства України, але розраховує на зустріч з американським лідером Джо Байденом. Журналісти "Сьогодні" зібрали головні тезиз інтерв'ю американському виданню Axios.