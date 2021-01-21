Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти Путіна

Політика нового президента США буде не доброзичливою. Але і не різкою

Джо Байден, який переміг на американських виборах, вважає Росію головним ворогом США. Для Кремля він більш передбачуваний, ніж Дональд Трамп. Але і більш незручний для переговорів. За Байдена Росію не чекає жахливий кінець. Але жах без кінця – цілком ймовірно.

Що Байден думає про Росію і Путіна

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Позиція Джо Байдена щодо нинішньої політики Москви і до нинішнього керівництва РФ неодноразово прямо артикулювалася Байденом від час виборчої кампанії.

"Я вважаю, що Росія – противник, я дійсно так думаю. Я думаю, що найбільша загроза для Америки прямо зараз з точки зору підриву нашої безпеки і наших союзів – це Росія".

"Кремль побоюється сильного НАТО. Щоб протистояти російській агресії, ми повинні зберігати військовий потенціал альянсу. А також розширювати його здатність протистояти загрозам".

"Путін каже собі і всім, що ліберальна ідея "застаріла". Але він робить це, тому що боїться її сили ... Ми повинні ще раз використовувати цю силу і згуртувати вільний світ".

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"Ми повинні покласти на Росію реальну ціну за порушення міжнародних норм і підтримати російське громадянське суспільство, яке хоробро чинило опір клептократичній системі Путіна".

П'ять головних загроз для Росії

Найбільшими викликами для Росії за президента Байдена будуть наступні загрози:

Підтримка ліберальних рухів, демократичних інститутів і опозиції в Росії. Формування антиросійської коаліції з європейськими союзниками. Зміцнення НАТО. Підтримка молодих демократій навколо Росії і повернення союзників США. Санкції.

Окремою, умовно шостою загрозою можна виділити нездатність домовлятися (з точки зору Москви і до певної міри, звичайно) Байдена. Путін антипатичний Байдену – і в цьому кардинальна відмінність майбутнього президента США від Дональда Трампа.

Як згадував сам Байден ще 2011 року, зустрічаючись з Путіним американський віцепрезидент сказав російському прем'єру: "Я дивлюся вам в очі і не думаю, що у вас є душа".

Агресія Росії проти України, діяльна участь Байдена в долі нашої країни лише зміцнили в ньому цю, висловлену в очі Путіну, думку. Якщо Трамп прагнув "порозумітися" з Володимиром Путіним, виходячи з власної особистої "приязні" до російського лідера, у Байдена подібного роду прагнення точно не виникне.

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Розберемо потенційні загрози президентства Байдена для Росії докладніше.

Підтримка російської опозиції

Експерти погоджуються, що підтримка ліберальних рухів, демократичних інститутів і опозиції в Росії в цілому зросте. Але зазначають, що найбільшою загрозою для Путіна вона не стане.

Втім, з точки зору "гри в довгу" (що вміють і люблять робити демократи) для існуючої російської політсистеми така підтримка небезпечна. Латентні ліберальні і демократичні настрої в РФ не такі слабкі, як здається. Доведено Болотній, Хабаровському і Навальний.

Антиросійська коаліція

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Формування антиросійської коаліції з європейськими союзниками – мабуть, найсерйозніша загроза для Кремля. Політика Трампа і активна дипломатія Москви зуміли вчинити розкол у таборі демократичних країн.

Байден постарається налагодити відносини з Німеччиною, Францією, іншими союзниками. США доведеться йти на певні поступки. Але політика щодо стримування Росії знову стане консолідованою. "Розділяти і панувати" Москві буде важко. Або неможливо.

Зміцнення НАТО

Був ризик (нехай невеликий), що Трамп взагалі поставить хрест на організації. Байден ставить розвиток НАТО на чільне місце. Причому (див. цитату вище) прямо говорить, що альянс потрібен для стримування Росії.

Посилення НАТО змусить Росію шукати адекватні відповіді. Прискорена (і тривала) гонка озброєнь ляже додатковим тягарем на російську економіку.

Демократичний "пояс"

США відновлять підтримку молодих демократій. І мова не тільки про Україну. Але й інші пострадянські держави, які Росія вважає зоною своїх "виняткових інтересів". Наприклад, про країни Середньої Азії. Не виключена низка "кольорових революцій", після яких до влади прийдуть політики, м'яко кажучи, не дуже лояльні до Кремля.

Також США, відновившись в ролі "глобального поліцейського" переорієнтують на себе ті держави, які встигли знайти для себе нові центри тяжіння. Зокрема, й Росію. Процес буде довгим і непростим. Але, принаймні, він буде запущений.

Нові санкції

Різкого посилення санкцій політики не буде. Про це говорять і американські і українські експерти. Про це знають у Кремлі.

Проте, вже сама наявність загрози жорстких санкцій є стримуючим фактором. А у США є "віз і маленький візок", заходів санкцій у запасі:

законопроєкт DASKA – "санкції з пекла", проти затвердження якого був Дональд Трамп. Проєкт лежить у Конгресі і готовий до розгляду. Передбачає, зокрема, заморожування активів російських політиків і олігархів, заборона на інвестиції в нафтогазову галузь, операції з російськими облігаціями і т.п.

законопроєкт DETER – також підготовлений, не прийнятий, має на увазі майже аналогічні санкції.

відключення Росії від системи SWIFT – обговорювалося, як гіпотетично можливе за часів Обами, але на рівні гіпотези. Санкційна "ядерна зброя" США.

нафтогазове ембарго. Ще одна "ядерна зброя" в арсеналі.

Можливі домовленості

Є моменти, за якими Байден, щонайменше, спробує знайти спільну мову з Путіним.

Продовження договору про Стратегічні наступальні озброєння (СНО). Термін дії договору закінчується в лютому майбутнього року. Байден – затятий прихильник продовження договору. Але зіграти на цьому у Москви не вийде: їй договір потрібніший.

Термін дії договору закінчується в лютому майбутнього року. Байден – затятий прихильник продовження договору. Але зіграти на цьому у Москви не вийде: їй договір потрібніший. Підписання нового договору про ракети малої і середньої дальності. США не зацікавлені в такому договорі без участі Китаю. Однак в ньому зацікавлена Росія, і головне – країни ЄС. Не можна виключати, що США поступляться проханням європейців і підпишуть договір тільки з Москвою.

США не зацікавлені в такому договорі без участі Китаю. Однак в ньому зацікавлена Росія, і головне – країни ЄС. Не можна виключати, що США поступляться проханням європейців і підпишуть договір тільки з Москвою. Донбас. Вашингтон буде тиснути на Москву, щоб вирішити питання миру на Донбасі. Кремлю будуть пропонуватися різні варіанти. Але такі, що обов'язково враховують інтереси України. Як один з варіантів можна розглядати озвучені нещодавно головою української делегації в ТКГ Леонідом Кравчуком пропозиції. За інформацією деяких телеграм-каналів, ці пропозиції були узгоджені з американською стороною і будуть підтримані демократами і новим президентом США.

"Подарунок" для Путіна

Експерти не виключають, що жертвою політики "налагодження добросусідства" з ЄС стануть санкції по "Північному потоку – 2" .І тому є причини:

за Трампа США випадково або свідомо хронічно не встигали вчасно накласти ці санкції. Внаслідок цього тепер Росія має шанс добудувати газопровід самостійно;

зняття обмежень (або відмов від введення нових) дуже допоможе Байдену відновити відносини з Німеччиною;

з приходом в Байдена США повернуться до політики відновлюваної енергетики та не так завзято будуть просувати свій газ на європейський ринок.

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