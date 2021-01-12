"Бацька" зібрався вчити Зеленського? Кулеба відповів на слова Лукашенка

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав недоречними висловлювання президента Білорусі Олександра Лукашенка на адресу українського лідера Володимира Зеленського.

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Про це він сказав в етері одного з українських телеканалів.

Днями Лукашенко говорив, що не тримає зла на президента України, який раніше виступав проти дій влади Білорусі стосовно свого народу, і сказав, мовляв, Зеленський "молода людина, молодий президент, який піддається навчанню".

"По-перше, президента України немає сенсу чомусь вчити, тим більше Олександру Лукашенку. Наш президент є самодостатньою політичною фігурою, і ці всі менторські нотки "старших товаришів" абсолютно недоречні", – сказав Кулеба.

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Міністр нагадав, що Лукашенко завжди славився своїми харизматичними висловлюваннями, але чим довше він продовжує таке говорити, тим далі відривається від реальності.

"Можете вважати це офіційною реакцією. А що стосується Білорусі, то позиція України залишається незмінною – ми завжди будемо на боці дружнього нам білоруського народу", – додав глава МЗС України.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в серпні, коли в Білорусі відбулися президентські вибори і почалися масові протести, Зеленський розповідав, як би він вчинив на місці Лукашенка, і дав пораду білоруському лідерові.

А вже в листопаді Лукашенко звинуватив Зеленського в ганебному "підвякуванні" Заходу і назвав поведінку українського президента негідною.

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