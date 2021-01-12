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"Бацька" зібрався вчити Зеленського? Кулеба відповів на слова Лукашенка

12 січня, 15:33

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава МЗС України нагадав про позицію Києва стосовно Білорусі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав недоречними висловлювання президента Білорусі Олександра Лукашенка на адресу українського лідера Володимира Зеленського.

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Про це він сказав в етері одного з українських телеканалів.

Днями Лукашенко говорив, що не тримає зла на президента України, який раніше виступав проти дій влади Білорусі стосовно свого народу, і сказав, мовляв, Зеленський "молода людина, молодий президент, який піддається навчанню".

"По-перше, президента України немає сенсу чомусь вчити, тим більше Олександру Лукашенку. Наш президент є самодостатньою політичною фігурою, і ці всі менторські нотки "старших товаришів" абсолютно недоречні", – сказав Кулеба.

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Міністр нагадав, що Лукашенко завжди славився своїми харизматичними висловлюваннями, але чим довше він продовжує таке говорити, тим далі відривається від реальності.

"Можете вважати це офіційною реакцією. А що стосується Білорусі, то позиція України залишається незмінною – ми завжди будемо на боці дружнього нам білоруського народу", – додав глава МЗС України.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в серпні, коли в Білорусі відбулися президентські вибори і почалися масові протести, Зеленський розповідав, як би він вчинив на місці Лукашенка, і дав пораду білоруському лідерові.

А вже в листопаді Лукашенко звинуватив Зеленського в ганебному "підвякуванні" Заходу і назвав поведінку українського президента негідною.

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Білорусія Володимир Зеленський Олександр Лукашенко Дмитрий Кулеба

Джерело: Сьогодні

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