Банани для Криму вилізуть боком: Україна запровадить санкції проти Нікарагуа

Керівництво Верховної Ради отримало проект постанови про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 лютого "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа".

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Як йдеться у картці документу, він пройшов розгляд у профільному комітеті Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, а також у комітетах з питань бюджету, з питань антикорупційної політики, та з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, раніше в Нікарагуа заявляли про готовність налагодити торговельні відносини з Кримом і поставляти туди ром, банани і какао.

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9 листопада 2020 стало відомо, що в окупованому Росією Криму відкривають перше іноземне диппредставництво з 2014 року – консульство Нікарагуа.

У відповідь МЗС України нагадав, що неодноразово попереджав нікарагуанську сторону про неприпустимість дій, які порушують суверенітет і територіальну цілісність нашої держави і заявив, що вживатиме надалі "всіх необхідних дій, передбачені законами України та нормами міжнародного права", для захисту суверенітету і територіальної цілісності України.

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