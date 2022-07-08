Арестович сказав, коли Україна поверне собі Херсон

Радник глави ОП назвав необхідну умову

/ Фото: Facebook/Олексій Арестович, Генеральний штаб ЗСУ

Україна зможе звільнити Херсон за умови, що накопичить на цьому напрямі достатньо артилерії. Про це розповів радник голови ВП Олексій Арестович. Відео він виклав на своєму YouTube-каналі .

"Там все просто. Коли накопичимо війська, сили та засоби, щоб його взяти, ми його візьмемо і заберемо. Там складна місцевість, російська оборона в 2-3 ряди окопалася скрізь. Тому потрібно дуже багато артилерії, тих же HIMARS, щоб це питання Але оскільки вони в основному зараз тиснуть нас на сході, то ми змушені реагувати на схід. Війна — двосторонній процес. Війна ж – двосторонній процес. Ми пішли на Херсон, а вони на Харківщину. Ми хотіли б перекинути артилерію на Херсон, а вони тиснуть Ізюм та Попасну, і ми змушені перекидати артилерію туди. Але оскільки вона йде та накопичується, настане час, коли Херсон буде вільним. І, думаю, швидше, ніж багато хто чекає", – сказав він.

Арестович розповів, якими будуть наслідки, коли ЗСУ відіб'ють Херсон.

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"А це буде найважчий удар для них, це буде катастрофа в Росії. Подивіться, як вони Зміїний переживали. Де той Зміїний, а де Херсон – великий обласний центр, де вони вже запланували "Херсонську народну республіку" та референдум. Ми повернемо його 100 %, коли – я не знаю плани Генштабу, але що повернемо, в цьому я не сумніваюся. В Україні та світі буде сильне моральне піднесення, а в Росії буде моральна криза", – сказав він.

ЗСУ змусили Росію взяти "паузу"

Росія оголосила про "паузу" після того, як українські захисники збили їм темпи підготовки до наступу. Удари по складах суттєво послабили окупантів. Сил та засобів у ворога все менше, заявив Арестович. Росіяни взяли паузу та тримаються за неї. Хоча підготовка до наступу не зупинилася, її темпи уповільнились.

"Концентрація ресурсів, створення логістичних мереж, так зване підвезення боєприпасів та інших матеріальних запасів та пального. Удари по складах суттєво послабили можливість це зробити швидко та організовано" , – сказав Арестович.

Тим часом військовий експерт Олег Жданов заявив, що незабаром російські війська в Україні відчують гостру нестачу боєприпасів. Причина в тому, що ЗСУ за допомогою західних озброєнь планомірно знищує їхні склади.