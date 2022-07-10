Арестович розповів за яких умов піде у президенти

Радник голови ОП пояснив, чи балотуватиметься

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Радник глави Офісу президента Олексій Арестович назвав умови, за яких він може балотуватися у президенти України. Про це він розповів у інтерв'ю PROpeople.

"Та ну, це смішно... Це потрібна величезна кампанія, потрібна купа грошей, потрібна команда, щоб це все проводити. Знову ж таки, коли балотуватися? Зараз, якщо президент піде на другий термін, я точно не робитиму цього, щоб його не підставляти і не віднімати... Після президента — подивимося, можливо, і я балотуюсь. Я живу за принципом "доля мені дорогу вкаже", так що я в цьому відношенні дуже спокійний. Якщо буде потрібно, щоб я став президентом, то я стану і так", — сказав радник глави Офісу президента .

Про що ще говорив Арестович

Раніше Арестович розповів, що після удару ЗСУ по складах боєприпасів та пункту управління окупантів у Новій Каховці звідти евакуювали VIP-поранених.

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Також Олексій Арестович говорив про те, що Україна зможе звільнити Херсон за умови, що накопичить на цьому напрямі достатньо артилерії.