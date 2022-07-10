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Арестович розповів про головні завдання України

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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10 липня, 08:12
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Як країна виборює свою суб'єктність
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович.
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що історія прирекла Україну суперсуб'єктність.

Про це він повідомив під час інтерв'ю з громадським діячем та військовослужбовцем ЗСУ Євгеном Карасем.

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Подробиці

Суб'єктність – це не тільки шлях до кращого життя, кращі дороги, комп'ютери, соціальне життя. Суб'єктність – це кривава бійка, яка накладається на економічні труднощі і загроза від Росії нікуди не поділася. Це боротьба за перебудову економіки та структурні зміни в економіці. що нас чекає, народ цього не розуміє... Це знову-таки три головні завдання: повернуть державу державі, повернуть державу народу і повернуть народу історію... А ми, як завжди, почали вирішувати у зворотному напрямку, оскільки війна змусила повернути нас до того, що народ повернув історію, але держава до держави не повернеться, держава не керує державою, а згодом держава народу", – сказав Арестович.

Як повідомляє "Українська правда", за останні 30 років української політики завжди існувало напруження між президентами та прем'єрами, суть якого зводилася до з'ясування, хто ж має бути головним у виконавчій владі. Кравчук та Кучма, Кучма та Ющенко, Ющенко та Тимошенко, Порошенко та Гройсман. Першим президентом, хто реально не мав такого протистояння, став Володимир Зеленський. Його лідерство у наведеній ним до влади команді було і залишається безапеляційним. За три роки на Банковій та дві ротації уряду, Зеленський за фактом перетворив Кабмін на виконавчий орган при Офісі президента.

Попри вкрай складну міжнародну ситуацію, Україні минулого року вдалося досягти багатьох дипломатичних успіхів: від зміцнення зв'язків з партнерами по Євросоюзу та НАТО до затвердження українського трактування подій на Донбасі, від актуалізації кримського питання на світовому рівні до просування наших товарів на закордонних ринках.

Раніше ми повідомляли, що РФ розробила кілька сценаріїв війни проти України.

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Також нагадаємо, британська розвідка пояснила, як пройде битва за Донбас.

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Герої не вмирають!

Влучний ракетник… Дмитро Васильєв - підполковник-артилерист, командир дивізіону 19-ї окремої ракетної бригади «Свята Варвара». З перших днів російського вторгнення брав участь в боях. Його дивізіон став одним з найефективніших ракетних підрозділів ЗСУ під час війни. Потрапив під ворожий обстріл у Запорізькій області, помер від отриманих поранень. Герой України. Посмертно.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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