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Арестович розповів, коли представлять новий мирний план щодо Донбасу

10 березня, 14:17

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Виявляється, Росія чудово обізнана про цей план, хоча і заперечує це

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що новий мирний план щодо Донбасу, запропонований Францією і Німеччиною, обговорять політичні радники глав держав "нормандського формату" до кінця березня. Про це він сказав у коментарі телеканалу "Україна 24".

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Він нагадав, що зараз є план дій щодо Донбасу, який обговорюється в ТКГ, а у партнерів по "нормандському формату" з'явився свій.

"Франція і Німеччина ініціативно розробили свій план. Він називається т.зв. кластери, який передбачає їхні різні ініціативи щодо врегулювання конфлікту. Він обговорюється радниками лідерів "нормандського формату"... Він буде презентований до кінця березня під час зустрічі політичних радників", – сказав Арестович.

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Спікер ТКГ підкреслив, що Росія чудово обізнана про цей план.

Він відмовився розголосити подробиці плану і пообіцяв, що все буде озвучено після того, як буде прийнятий цей документ.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", мова йде про документ, який був запропонований Берліном і Парижем і доопрацьований у Києві. Ось тільки у Кремлі і в МЗС РФ відхрестилися від цього плану.

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Донбас план мирний план Олексій Арестович

Джерело: Сьогодні

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