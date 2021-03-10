Арестович розповів, коли представлять новий мирний план щодо Донбасу

Виявляється, Росія чудово обізнана про цей план, хоча і заперечує це

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що новий мирний план щодо Донбасу, запропонований Францією і Німеччиною, обговорять політичні радники глав держав "нормандського формату" до кінця березня. Про це він сказав у коментарі телеканалу "Україна 24".

Реклама

Він нагадав, що зараз є план дій щодо Донбасу, який обговорюється в ТКГ, а у партнерів по "нормандському формату" з'явився свій.

"Франція і Німеччина ініціативно розробили свій план. Він називається т.зв. кластери, який передбачає їхні різні ініціативи щодо врегулювання конфлікту. Він обговорюється радниками лідерів "нормандського формату"... Він буде презентований до кінця березня під час зустрічі політичних радників", – сказав Арестович.

Читайте також: Кравчук про перекидання військ окупантів на Донбас: Відповімо дзеркально

Спікер ТКГ підкреслив, що Росія чудово обізнана про цей план.

Він відмовився розголосити подробиці плану і пообіцяв, що все буде озвучено після того, як буде прийнятий цей документ.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", мова йде про документ, який був запропонований Берліном і Парижем і доопрацьований у Києві. Ось тільки у Кремлі і в МЗС РФ відхрестилися від цього плану.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама