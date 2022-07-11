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Арестович розповів, що має спільного з Ілоном Маском

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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11 липня, 14:47
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Радник глави ОП пояснив, яку лінію розвитку Заходу представляє засновник SpaceX
Арестович пояснив, що спільне має з Ілоном Маском.
Арестович пояснив, що спільне має з Ілоном Маском. / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що будучи народженим у СРСР, його цікавила ноосферна лінія розвитку Радянського Союзу. Частково вона виявилася у науці, особливо, у темі освоєння космосу. За словами Арестовича, така сама лінія сьогодні є на Заході, і її є засновником SpaceX Ілон Маск.

Про це Арестович написав у своєму Telegram.

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Радник глави ОП згадав про прощальний лист Вернадського, який говорив про три основні лінії розвитку СРСР:

  • ленінська "світова революція",
  • сталінський репресивний держкапіталізм,
  • ноосферна лінія.

І хоча "ноосферна лінія" не стала лінією державного розвитку, але суттєвим чинником культури стала.

Арестович пояснює: суть ноосферної ідеї – людство, освоюючи послідовно продуктивні сили, поступово має вийти на головну з них – еволюцію, і зробити її керованим процесом.

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Радник глави ОП зазначив, що ноосферна лінія розвитку в СРСР пішла в радянську фантастику, яка за придушенням в СРСР немарскісткой філософії, стала відігравати роль такої.

"Частково вона проявилася (постійно борючись з переважним впливом репресивного держкапіталізму) в науці, особливо, в темі освоєння космосу, СРСР-молодших-наукових-співробітників. Серед безлічі радянських дітей було двоє, хто сприйняли зазначені ідеали всерйоз – Арест Биков Сьогодні вони розмовляють про те – чи можливий Мир Полудня – концепція фази розвитку людства, коли цивілізація страху та придушення буде замінена на цивілізацію радості та цікавості", – написав Арестович.

Він також нагадав критикам СРСР, що "радянська фантастика" насправді була – антирадянською і найжорстокішою розносила "радянський" лад, будучи одним із найжорсткіших його критиків. А Вернадський – творець української Академії Наук.

"Ну і пам'ятайте, що така сама лінія є на Заході (це взагалі – західний за духом проект), і сьогодні її (хоча і не цілком усвідомлено і точно) є Ілон Маск", – зазначив Арестович.

Раніше ми писали, що Арестович назвав умови, за яких він може балотуватися у президенти України. Він додав, що точно цього не робитиме, якщо Володимир Зеленський піде на другий рядок.

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Нагадаємо, Арестович розповів, що після удару ЗСУ по складах боєприпасів та пункту управління окупантів у Новій Каховці звідти евакуювали VIP-поранених. За попередніми даними, понад сто знищених, близько 200 поранених, половина з яких важкі,

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