Арестович анонсував сильне послаблення обмежень на виїзд чоловіків за кордон

В Україні можуть скасувати частину заборон вже найближчим часом

Арестович заявив, что чоловікам дозволять виїжджати за кордон. / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що чоловікам в Україні незабаром дозволять виїжджати за кордон для роботи. Водночас він закликав не боятися, що українці таким чином почнуть тікати від мобілізації.

Про це Арестович заявив в інтерв'ю "Фейгін Live".

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За його словами, в Україні постійно розширюються списки людей, які не підлягають мобілізації, а також категоріям тих, хто має право на виїзд за кордон. Арестович додав, що не проти того, щоби українців випускали за кордон для роботи.

"Я б випускав, я не бачу сенсу запустити економіку, зокрема малу економіку, якщо немає вільного руху людей та товарів", – сказав радник голови ОП.

Також він додав, що не варто боятися, що чоловіки почнуть тікати від мобілізації.

"Я надто поважаю свій народ, щоб повірити, що всі втечуть від призову. А якщо і втечуть, то, чесно кажучи, на фіг вони в армії потрібні з такою мотивацією", – додав радник голови ОП .

За словами Арестовича, що з метою відновлення економіки кордони для тимчасового виїзду незабаром будуть максимально відкриті.

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Він також додав, що незабаром влада дозволить українським морякам виїжджати за кордон для роботи з контрактами.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у травні вніс зміни до постанови та розширив категорії військовозобов'язаних чоловіків, яким можна виїжджати за кордон в умовах воєнного стану.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді зараз знаходиться на доопрацюванні гучний законопроект, який у разі прийняття зобов'яже військовозобов'язаних українців, які перебувають за кордоном, терміново повернутися в Україну.