Як Росія помститься за арешт Медведчука? Розповів Кулеба

На думку дипломата, не варто очікувати, що відповідь РФ буде негайною. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Кремль врахує у своїй стратегії ситуацію з народним депутатом Віктором Медведчуком, якого підозрюють в державній зраді.

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Про це повідомляє "Радіо НВ".

"Безумовно, зважаючи на ставлення Путіна до Медведчука, ця кримінальна справа не залишиться непоміченою в Кремлі, але я б не очікував якихось негайних дій у відповідь. Утім, врахування цього чинника буде в стратегії Росії щодо України, тут я сумнівів не маю", – сказав він.

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На думку дипломата, не варто очікувати, що відповідь Кремля буде негайною. Водночас, вважає міністр, розслідування навколо Медведчука не позначиться на майбутній зустрічі президентів Росії і України.

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"Від точкового дошкульного удару у відповідь до врахування цього в межах військової ескалації, яка продовжується. Я не думаю, що справа Медведчука завадить цій зустрічі. Вона зароджується дуже важко, але ми готові до розмови", – розповів Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр заявив, що саміт президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна відбудеться за однієї умови – коли Київ буде впевнений, що на зустрічі можна буде проговорити ключові для України питання.