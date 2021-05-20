Русский
$ 27,42
33,49
  1. Влада

Як Росія помститься за арешт Медведчука? Розповів Кулеба

20 травня, 19:11

Віталій Семченко Віталій Семченко

Водночас, вважає міністр, розслідування не позначиться на майбутній зустрічі президентів Росії і України

На думку дипломата, не варто очікувати, що відповідь РФ буде негайною. Фото: колаж "Сьогодні"

На думку дипломата, не варто очікувати, що відповідь РФ буде негайною. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Кремль врахує у своїй стратегії ситуацію з народним депутатом Віктором Медведчуком, якого підозрюють в державній зраді.

Реклама

Про це повідомляє "Радіо НВ".

"Безумовно, зважаючи на ставлення Путіна до Медведчука, ця кримінальна справа не залишиться непоміченою в Кремлі, але я б не очікував якихось негайних дій у відповідь. Утім, врахування цього чинника буде в стратегії Росії щодо України, тут я сумнівів не маю", – сказав він.

Читайте також: Зеленський: Епоха Медведчука закінчується

В тренді
Путін – вбивця? Що відповів Зеленський (відео)
Президент пішов від відповіді на питання, чи вважає він вбивцею російського лідера. Фото: колаж "Сьогодні"
В тренді
"Чи підете на другий президентський термін?": що відповів Зеленський (оновлено)
Інавгурація Зеленського у Верховній Раді. Фото: М. Лазаренка
В тренді
Зеленський допустив причетність контррозвідки СБУ до вбивства Шеремета

На думку дипломата, не варто очікувати, що відповідь Кремля буде негайною. Водночас, вважає міністр, розслідування навколо Медведчука не позначиться на майбутній зустрічі президентів Росії і України.

Реклама

"Від точкового дошкульного удару у відповідь до врахування цього в межах військової ескалації, яка продовжується. Я не думаю, що справа Медведчука завадить цій зустрічі. Вона зароджується дуже важко, але ми готові до розмови", – розповів Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр заявив, що саміт президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна відбудеться за однієї умови – коли Київ буде впевнений, що на зустрічі можна буде проговорити ключові для України питання.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Скандал у Раді. Нового депутата не пустили до трибуни через його минуле (фото, відео)
Скандал у Раді. Нового депутата не пустили до трибуни через його минуле (фото, відео)Влада
Підсумкова пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція
Підсумкова пресконференція Зеленського: онлайн-трансляціяВлада
"Я став його вироком": у Порошенка відповіли на гучну заяву Зеленського (оновлено)Влада
Пресконференція Зеленського: як це було
Пресконференція Зеленського: як це булоВлада
Віктор Ляшко призначений новим главою МОЗ: що про нього відомо
Віктор Ляшко призначений новим главою МОЗ: що про нього відомоВлада
Кличко буде під жорстким контролем: у
Кличко буде під жорстким контролем: у "Слуги народу" в Києві новий лідерВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти