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Арахамія "заспокоїв" Кабмін: До осені міністерських звільнень не буде

18 травня, 22:56

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Найближчим часом можливі кадрові зміни на великих підприємствах, каже лідер фракції "Слуга народу"

Давід Арахамія. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Давід Арахамія. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Після звільнення Верховною Радою трьох членів Кабміну, нові кадрові зміни в українському уряді до осені не передбачаються.

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Про це заявив лідер фракції у Верховній Раді "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляють Українськi Новини.

"Станом на зараз, я вам скажу, мій прогноз, що до осені не буде ніяких міністерських змін", – сказав він у відповідь на чутки про можливу відставку глави Мінсоцполітики Марини Лазебної.

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При цьому Арахамія підкреслив, що найближчим часом можливі кадрові зміни на великих підприємствах, проте в яких саме, депутат не уточнив.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні 18 травня парламент відправив у відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія, економіки – Ігоря Петрашка, охорони здоров'я – Максима Степанова. Їх можуть замінити відповідно глава "Укравтодору" Олександр Кубрак, глава податкової Олексій Любченко і головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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