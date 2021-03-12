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Арахамія припаркувався прямо на пішохідному переході: в Мережі показали фото

12 березня, 17:22

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Слуга народу так поспішав до Зеленського на Банкову, що став героєм парковки

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у центрі Києва припаркував свій автомобіль прямо на пішохідному переході. Про це повідомив журналіст Михайло Ткач у Facebook.

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"Давид Арахамія приїхав в Офіс президента Зеленського і припаркувався прямо на пішохідному переході для народу, просто під світлофором", – написав він і показав фото.

Фото: facebook.com/mixailotkach
Фото: facebook.com/mixailotkach
Фото: facebook.com/mixailotkach

Відзначимо, що це вже не перший "слуга народу" дивує своїми навичками парковки. Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше нардеп-кварталівець Юзик (Юрій Корявченков) став "героєм парковки". Його позашляховик перекрив проїзд пожежній машині на місці трагедії в Одесі. Нардеп побачив це, побіг до свого авто, сів, і більше його ніхто не бачив.

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А тим часом сьогодні президент Володимир Зеленський підписав закон про нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Але карати будуть і пішоходів, якщо будуть переходити дорогу в недозволеному місці.

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парковка пішохідний перехід Давид Арахамия

Джерело: Сьогодні

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