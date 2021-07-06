Адвокати Порошенко подали в суд на Зеленського через "плівки Медведчука"

Порошенко хоче розібратися з "плівками Медведчука". Колаж "Сьогодні"

Адвокати п'ятого президента Петра Порошенка подали позов проти чинного глави держави Володимира Зеленського з вимогою, щоб журналістський проєкт BIHUS info опублікував всі оригінальні "плівки Медведчука".

Про це написав у Facebook адвокат Ігор Головань.

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Він вважає, що публікація "прослушки" кума Путіна, де періодично йшлося і про Порошенка, спрямована не проти Медведчука і його співрозмовників, а виключно проти основного політичного опонента Зеленського – Петра Порошенка.

Бігус заявляв, що у нього 36 годин записів розмов Медведчука, але адвокат Порошенка впевнений, що їх повинно бути набагато більше і за участі представників нинішньої влади.

"Бігус повинен опублікувати всі "плівки"... Тому ми подали в суд від імені Петра Порошенка позов до президента Зеленського та громадської організації "Том 14" з вимогою визнати протиправним приховування від суспільства "прослушок" і зобов'язати оприлюднити всі записи у первісному вигляді", – заявив Головань.

Як повідомляли новини "Сьогодні", одні з останніх записів журналісти Bihus.info оприлюднили у травні. Судячи із запису від 17 травня, Медведчук регулярно спілкувався з Порошенком.

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24 травня в "прослушці" йшлося про те, як Медведчук отримав трубопровід. На запису нардеп згадував "головного" (можливо мова йшла про Порошенка).