Що буде з карантином на травневі свята? Відповіли в Кабміні

Наступного тижня ще кілька областей можуть вийти з "червоної зони", оскільки карантинні заходи дали свій ефект

Модель адаптивного карантину в Україні не змінюватиметься на травневі свята. Однак українцям слід проявити відповідальність і уникати масових скупчень.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що наближаються важливі для українців свята, тому важливо, щоб радість від їхнього святкування не затьмарило зростання захворюваності.

"Уряд не буде на травневі свята міняти модель адаптивного карантину, оскільки він демонструє свою дієвість: цього тижня з "червоної зони" вже вийшли Чернівецька та Одеська області, де стабілізувалася динаміка захворюваності. Наступного тижня до них можуть приєднатися ще кілька областей", – повідомив глава уряду.

За його словами, щоб м'яко пройти період травневих свят, він обговорив питання дотримання карантину з представниками Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, і він цінує і дякує її членам за розуміння і сприяння у протидії поширенню коронавірусу.

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"Ще раз закликаємо українців проявити відповідальність, обережність і уникати масових скупчень на свята. Дотримання кожним з нас простих протиепідемічних заходів може вберегти життя та здоров'я сотень людей", – підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні за останню добу, 24 квітня, підтвердили 7930 нових випадків коронавірусу, 231 людина померла.

Сайт "Сьогодні" повідомляв, що 23 квітня в Україні підтвердили 12 711 нових випадків коронавірусу, померли 392 людини.

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