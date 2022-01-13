А де ж правда? Разумков розкрив трагічну таємницю смерті батька

Для колишнього спікера Верховної Ради народного депутата Дмитра Разумкова смерть батька у 1999 році Олександра Разумкова залишається загадкою. На його думку, смерть відомого українського політика з команди Леоніда Кучми була зумовлена не лише важкою хворобою, а й певними загадковими обставинами.
Про це політик розповів під час програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24"
Спогади
"Було багато речей, які на це повпливали. Я глибоко переконаний, що були речі, які вказували на те, що його забрала українська політика. Я виходжу з того, що я чую від його друзів, від тих, з ким він працював, хто в нього був керівником, як він потрапив до великої політики. Насправді наші шляхи в багатьох аспектах схожі. Він також потрапив до штабу Леоніда Даниловича (Кучми – Ред.) в 1994 році, і виборча кампанія підняла багатьох на політичний Олімп. Хтось залишився людиною, хтось зміг протистояти всім тим спокусам, які були і є в українській політиці сьогодні, хтось ні. Тому я думаю, що він прожив, на жаль, дуже короткий, але успішний шлях. Я думаю, що його українській політиці протягом багатьох років не вистачало. Буде не до кінця коректно з мого боку говорити, тому що це мій батько, це близька до мене людина, і ти завжди на близьких дивишся трохи з ідеалістичної точки зору. Але я про це чув від тих, хто займався політикою, хто займається сьогодні політикою. Протягом багатьох років я чув – якщо б був Разумков, було б інакше", – зазначив Дмитро Разумков.
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Дмитро Разумков також розповів, що його батько мав достатньо впливу, щоб подзвонити в Москву для вирішення якоїсь проблеми.
"Я не був присутній при цих розмовах, але думаю, що так. Тоді була інша Росія, інша політична еліта, інші люди у владних кабінетах як України, так і Росії. Дійсно, це був один з його ключових векторів, на якому він був успішним. Його слову вірили як в Україні, так і поза її межами", – сказав він.
Плани після смерті батька
В той трагічний для сім'ї час Дмитро Олександрович був підлітком і не збирався займатися політикою.
"Йому було рівно 40 років, коли його не стало. В мене 8 жовтня день народження, його не стало 29 жовтня на День комсомолу. Він багато віддав років комсомолу... Коли його не стало, я був впевнений, що не стану політиком. Тоді я був впевнений, що не буду займатися політикою. Але я той яскравий приклад – якшо ти не йдеш в політику, вона приходить до тебе", – зазначив колишній спікер.
Мати Дмитра – народна артистка України, актриса Національного театру російської драми ім. Лесі Українки Наталія Кудря. Вона, як і Олександр родом з Бердичева. Тут провів більшу частину свого дитинства Дмитро, оскільки в той час за згодою батьків його взяли на виховання бабуся з дідусем.
Разумков-старший
- Загально відомом, що Олександр Разумков після закінчення 1981 року університету працював у Дніпропетровському обласному комітеті ЛКСМУ та ЦК ЛКСМУ, де обіймав посаду завідувача ідеологічного відділу.
- Потім у 1990—1994 роках завідував секретаріатом комісії Верховної Ради України у справах молоді.
- Потім він рік був першим помічником другого президента України Леоніда Кучми, керівником групи помічників і референтів президента.
- Разумков-старший подав у відставку наприкінці грудня 1995 року через конфлікт із Головою Адміністрації президента Дмитром Табачником.
- З 1995 по 1997 роки працював головою ради експертів неурядової аналітичної організації — Українського центру економічних і політичних досліджень.
- У лютому 1996 року увійшов до членів політвиконкому та політради новоствореної Народно-Демократичної партії (НДП), яку очолив Анатолій Матвієнко.
- Потім обіймав посаду заступника секретаря РНБО, керував українською частиною стратегічної групи з питань українсько-російських відносин, очолював Український центр економічних і політичних досліджень.
- Помер Олександр Васильович 29 жовтня 1999 року після онкологічного захворювання. "Це було онкозахворювання, але сукупних речей, які були з цим пов'язані, було занадто багато, які не вкладаються в стандартний перебіг подій. Я, наприклад, переконаний, що це відбулося не просто так, і не лише завдяки стану здоров'я", – розповів під час ефіру Дмитро Разумков.