А де ж правда? Разумков розкрив трагічну таємницю смерті батька

Народний депутат розповів про те, що не збирався повторювати політичний шлях батька

Син не збирався йти стопами батька, але доля розпорядилася інакше / Колаж "Сьогодні"

Для колишнього спікера Верховної Ради народного депутата Дмитра Разумкова смерть батька у 1999 році Олександра Разумкова залишається загадкою. На його думку, смерть відомого українського політика з команди Леоніда Кучми була зумовлена не лише важкою хворобою, а й певними загадковими обставинами.

Про це політик розповів під час програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24"

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Спогади

"Було багато речей, які на це повпливали. Я глибоко переконаний, що були речі, які вказували на те, що його забрала українська політика. Я виходжу з того, що я чую від його друзів, від тих, з ким він працював, хто в нього був керівником, як він потрапив до великої політики. Насправді наші шляхи в багатьох аспектах схожі. Він також потрапив до штабу Леоніда Даниловича (Кучми – Ред.) в 1994 році, і виборча кампанія підняла багатьох на політичний Олімп. Хтось залишився людиною, хтось зміг протистояти всім тим спокусам, які були і є в українській політиці сьогодні, хтось ні. Тому я думаю, що він прожив, на жаль, дуже короткий, але успішний шлях. Я думаю, що його українській політиці протягом багатьох років не вистачало. Буде не до кінця коректно з мого боку говорити, тому що це мій батько, це близька до мене людина, і ти завжди на близьких дивишся трохи з ідеалістичної точки зору. Але я про це чув від тих, хто займався політикою, хто займається сьогодні політикою. Протягом багатьох років я чув – якщо б був Разумков, було б інакше", – зазначив Дмитро Разумков.

Дмитро Разумков також розповів, що його батько мав достатньо впливу, щоб подзвонити в Москву для вирішення якоїсь проблеми.

"Я не був присутній при цих розмовах, але думаю, що так. Тоді була інша Росія, інша політична еліта, інші люди у владних кабінетах як України, так і Росії. Дійсно, це був один з його ключових векторів, на якому він був успішним. Його слову вірили як в Україні, так і поза її межами", – сказав він.

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Плани після смерті батька

В той трагічний для сім'ї час Дмитро Олександрович був підлітком і не збирався займатися політикою.

"Йому було рівно 40 років, коли його не стало. В мене 8 жовтня день народження, його не стало 29 жовтня на День комсомолу. Він багато віддав років комсомолу... Коли його не стало, я був впевнений, що не стану політиком. Тоді я був впевнений, що не буду займатися політикою. Але я той яскравий приклад – якшо ти не йдеш в політику, вона приходить до тебе", – зазначив колишній спікер.

Мати Дмитра – народна артистка України, актриса Національного театру російської драми ім. Лесі Українки Наталія Кудря. Вона, як і Олександр родом з Бердичева. Тут провів більшу частину свого дитинства Дмитро, оскільки в той час за згодою батьків його взяли на виховання бабуся з дідусем.

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Разумков-старший