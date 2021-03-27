47 країн ООН визнали Росію агресором, а не посередником конфлікту на Донбасі

В ООН 47 країн визнали Росію стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником.

Реклама

З такою заявою країни виступили з нагоди сьомої річниці прийняття Генеральною Асамблеєю резолюції "Територіальна цілісність України", йдеться на сайті МЗС України.

"Ми також рішуче засуджуємо продовження Росією дестабілізації ситуації в Україні, особливо дії Росії в окремих районах Донецької і Луганської областей, яке свідчать про нехтування їм її зобов'язаннями, взятими згідно мінським домовленостям", – йдеться в заяві.

В ООН закликали Росію в терміновому порядку припинити окупацію Криму.

В тренді Санкції України проти російських ЗМІ: Захарова закотила істерику

"Не дивлячись на чіткі вимоги Генеральної Асамблеї, Російська Федерація не припинила тимчасову окупацію Криму. Навпаки, вона продовжує кричущі порушення і порушення прав людини, а також нарощування військової потужності на півострові", – додали в заяві.

Реклама

Раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що виконання Мінських домовленостей про всеосяжну тиші ставляться під загрозу, адже є серйозне порушення – використано зброю, заборонену мінськими домовленостями.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама