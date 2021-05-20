Русский
$ 27,42
33,49
  1. Влада

10 пріоритетів: чим Любченко займеться на посту міністра економіки

20 травня, 13:44

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Новий глава Мінекономіки каже, що потрібно кредитувати виробництво, а не скуповувати ОВДП

Олексій Любченко

Олексій Любченко / Фото: Facebook

Перший віце-прем'єр – міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Олексій Любченко вважає, що розвиток конкуренції, малого і середнього бізнесу, технологічні прориви і економічна незалежність повинні стати стратегічними цілями його роботи на посаді глави Мінекономіки.

Реклама

Про це він заявив, виступаючи з трибуни Верховної Ради.

Однак новий міністр вважає, що все ж таки важливішою є продуктивна система реалізації цих цілей.

"Міністерство має синхронізувати роботу державних органів, забезпечити стратегічний менеджмент розвитку країни і знайти стимули для зростання економіки. Я переконаний, що настав час активізувати інноваційні та технологічні процеси через локалізацію виробництва", – підкреслив Любченко.

Читайте також: Податківець Любченко став новим міністром економіки: що про нього відомо

За його словами, пріоритетним є:

  • відновлення кредитування виробничої сфери, а не скуповування державних цінних паперів і фінансування державного боргу;
  • податкові та митні стимули економічної діяльності;
  • розумна збалансована регуляторна політика, яка б стимулювала великий бізнес до інновацій;
  • упорядкування системи оподаткування та захист малого бізнесу;
  • налагодження конструктивного діалогу зі структурами, які визначають рівні економічного розвитку (НБУ і БЕБ);
  • визначення впливових інфраструктурних проектів (логістика, зв'язок) і ефективне використання коштів міжнародної економічно-технічної допомоги на проекти в реальному секторі економіки;
  • продовження співпраці з міжнародними партнерами, зокрема з МВФ, в інтересах України;
  • удосконалення системи міжнародного співробітництва, визначення пріоритетів геоекономічної діяльності України;
  • відновлення ефективної роботи торгово-економічних місій;
  • баланс виробництва і споживання на конкурентній приватній базі.
Реклама

Він додав, що держоборонзамовлення на 2021 рік має затверджуватися не навесні 21 року, а восени 20-го, а краще трьома роками раніше.

Нагадаємо, що 14 квітня Кабмін призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби. І от вже через місяць він піднявся на ще на два щаблі по чиновницькій "драбині".

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Скандал у Раді. Нового депутата не пустили до трибуни через його минуле (фото, відео)
Скандал у Раді. Нового депутата не пустили до трибуни через його минуле (фото, відео)Влада
Підсумкова пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція
Підсумкова пресконференція Зеленського: онлайн-трансляціяВлада
Кличко буде під жорстким контролем: у
Кличко буде під жорстким контролем: у "Слуги народу" в Києві новий лідерВлада
Пресконференція Зеленського: головне (текстовий онлайн)
Пресконференція Зеленського: головне (текстовий онлайн)Влада
Рада звільила Степанова, Криклія та Петрашка: відео
Рада звільила Степанова, Криклія та Петрашка: відеоВлада
Медведчука хочуть відправити за ґрати – прокуратура оскаржила рішення суду (оновлено)
Медведчука хочуть відправити за ґрати – прокуратура оскаржила рішення суду (оновлено)Влада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти