10 пріоритетів: чим Любченко займеться на посту міністра економіки

Новий глава Мінекономіки каже, що потрібно кредитувати виробництво, а не скуповувати ОВДП

Олексій Любченко / Фото: Facebook

Перший віце-прем'єр – міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Олексій Любченко вважає, що розвиток конкуренції, малого і середнього бізнесу, технологічні прориви і економічна незалежність повинні стати стратегічними цілями його роботи на посаді глави Мінекономіки.

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Про це він заявив, виступаючи з трибуни Верховної Ради.

Однак новий міністр вважає, що все ж таки важливішою є продуктивна система реалізації цих цілей.

"Міністерство має синхронізувати роботу державних органів, забезпечити стратегічний менеджмент розвитку країни і знайти стимули для зростання економіки. Я переконаний, що настав час активізувати інноваційні та технологічні процеси через локалізацію виробництва", – підкреслив Любченко.

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За його словами, пріоритетним є:

відновлення кредитування виробничої сфери, а не скуповування державних цінних паперів і фінансування державного боргу;

податкові та митні стимули економічної діяльності;

розумна збалансована регуляторна політика, яка б стимулювала великий бізнес до інновацій;

упорядкування системи оподаткування та захист малого бізнесу;

налагодження конструктивного діалогу зі структурами, які визначають рівні економічного розвитку (НБУ і БЕБ);

визначення впливових інфраструктурних проектів (логістика, зв'язок) і ефективне використання коштів міжнародної економічно-технічної допомоги на проекти в реальному секторі економіки;

продовження співпраці з міжнародними партнерами, зокрема з МВФ, в інтересах України;

удосконалення системи міжнародного співробітництва, визначення пріоритетів геоекономічної діяльності України;

відновлення ефективної роботи торгово-економічних місій;

баланс виробництва і споживання на конкурентній приватній базі.

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Він додав, що держоборонзамовлення на 2021 рік має затверджуватися не навесні 21 року, а восени 20-го, а краще трьома роками раніше.

Нагадаємо, що 14 квітня Кабмін призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби. І от вже через місяць він піднявся на ще на два щаблі по чиновницькій "драбині".