Зеленський ветував закон про конфіскацію на користь України. Причина

Зеленський повернув закон до парламенту / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб". Документ встановлював новий вид санкцій – стягнення в дохід держави активів фізичних чи юридичних осіб.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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"Цей документ встановлює новий вид санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній чи юридичній особі, а також активів, якими вона може прямо чи опосередковано розпоряджатися. Водночас закон не встановлює чітких критеріїв, за якими особа може бути віднесена до числа тих, на кого поширюється дія такої санкції", – йдеться у повідомленні.

В Офісі глави держави додали, що це не відповідає вимогам Конституції України.

Також цей закон наділяє новими повноваженнями Національне агентство з питань запобігання корупції стосовно виявлення та розшуку активів, що підлягають блокуванню, фізичних та юридичних осіб, вказаних у рішеннях Ради національної безпеки i оборони, проте ці повноваження НАЗК виходять за межі його компетенції.

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Цей документ пропонує доповнити Закон України "Про санкції" положеннями про здійснення Вищим антикорупційним судом (ВАКС) адміністративного судочинства у справах про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави, проте не передбачено внесення відповідних змін до закону "Про Вищий антикорупційний суд", яким визначаються засади організації та діяльності ВАКС.

"Ураховуючи викладене, Президент Володимир Зеленський повернув цей закон зі своїми пропозиціями до парламенту для повторного розгляду в сесійній залі", – поінформували в ОПУ.

Що було раніше

21 квітня депутати ухвалили закон щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб.

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Автори законопроєкту пояснювали, що метою документа є "перешкоджання використанню економічних активів на шкоду нацбезпеці України та залучення активів, які є підґрунтям для діяльності, спрямованої на ведення агресивної війни". Депутати, які підготували цей законопроект, зауважували, що "катастрофічні тенденції безпекової та гуманітарної ситуації в Україні та світі у зв’язку зі збройною агресією РФ виправдовують запропоновані заходи".

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