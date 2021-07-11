Зеленський прибув до Німеччини з робочим візитом: з ким зустрінеться президент

Під час дводенного робочого візиту президент України зустрінеться і з канцлером Німеччини Ангелою Меркель

Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини з дводенним робочим візитом.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Що заплановано:

зустріч із Франк-Вальтером Штайнмаєром і Ангелою Меркель;

зустріч з головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом.

Як раніше заявив президент Володимир Зеленський, під час візиту в Німеччину одним з головних питань буде енергетична безпека України та Європи на тлі будівництва "Північного потоку – 2".

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Читайте докладніше в нашому матеріалі, навіщо потрібні переговори з канцлером ФРН напередодні її відставки. Незважаючи на те що Ангела Меркель йде зі своєї посади, експерти кажуть, що рано її скидати з рахунку.

Нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак і заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд ще раз обговорили майбутній візит Зеленського в США.