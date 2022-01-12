Зеленський покине Офіс президента: вже озвучено план

Президент України Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що Володимир Зеленський хоче перевезти Офіс президента з Банкової у Голосіївський район.

Про це він сказав у програмі Час Голованова на телеканалі "Україна 24".

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На ВДНГ? Серйозно?

Ведучий нагадав Гордону, як у 2019 році президент говорив про переїзд, але потім передумав. Журналіст відповів, що Зеленський багато чого обіцяв.

"Він багато чого говорив, обіцяв. Що тепер розглядати це? Справа в тому, що в цьому плані я його розумію якраз. Тому що там же весь зв'язок, усі комунікації. Там купа всього, без чого не можна. І якщо це робити заново, то це треба витратити величезні гроші", – сказав він.

Несподівана інформація від Гордона. Скриншот

Слідом Гордон додав, що знає про нові плани Зеленського.

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"Хоча я знаю, що такі плани є – повністю перевезти Офіс президента. Я навіть знаю куди. У Голосієво, там де район Виставки, там є місце. Є плани, я знаю, в Офісі перевезти Офіс президента, Верховну Раду, Кабмін у район Виставки досягнень народного господарства", – заявив він.

Також на думку Гордона, обіцяної відкритості та прозорості в Офісі президента немає, все відбувається за зачиненими дверима.

"Мало того, ніхто народу не відповідає ні на які питання. Відірваність, на жаль, від життя. Відірваність. Але це доля більшості українських президентів. Поки вони не в цьому кабінеті. Це проклятий кабінет якийсь. Поки вони не в цьому кабінеті, вони ще розуміють людей, живуть їх інтересами. Як тільки вони там опиняються, вони відлітають у космос. Це кабінет, з якого прямий шлях до космосу", – сказав журналіст.

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ВДНГ – це де?

Зазначимо, Виставка досягнень народного господарства (ВДНГ) знаходиться у Голосіївському районі Києва.

Побудована як величне місце здобутків, вона займає 286 га території і налічує 180 будівель та споруд, 19 з яких мають статус історико-культурних пам'яток України.

Мапа ВДНГ

А пам'ятаєте, зйомки серіалу "Слуга народу" проходили саме на ВДНГ

Прем'єрний показ першого сезону шоу "Слуга народу", що включає 24 серії, стартував на українському телеканалі "1+1" 16 листопада 2015 року. У ролі головного героя Володимир Зеленський. Більшість центральних персонажів зіграли актори "Кварталу 95" – Олена Кравець, Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Сергій Казанін, Юрій Крапов та інші.

Бюджет одного епізоду серіалу становить близько 90 тисяч доларів, або 2,1 мільйона гривень.

Зйомки серіалу, що розпочалися навесні та закінчилися восени 2015 року, проходили у Києві — у дворах житлових будинків спальних районів, школах, дитячих садках, торгових центрах, на ВДНГ і навіть у колишній резиденції президента України Віктора Януковича "Межигір'я".

Зеленський у костюмі розгулює по ВДНГ під час зйомок серіалу. Фото: колаж "Сьогодні"

Цікаво, що персонаж Зеленського у серіалі переніс усі головні держустанови на ВДНГ.

Зеленський із самого початку хотів з'їхати з Банкової

Володимир Зеленський повідомляв про свої плани перенесення Адміністрації президента з вулиці Банкової ще перед другим туром президентських виборів. Причому він висловлював бажання переїхати за межі Києва, щоб не створювати транспортних проблем у столиці.

Офіс президента України. Фото: з відкритих джерел

Після інавгурації у Зеленського продовжували просувати ідею переїзду, зокрема команду президента бентежив погано працюючий wi-fi і зашторені вікна в будівлі на Банковій. Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе пропонував перевести Адміністрацію президента у промзону на Теличці. Ще одним можливим місцем переїзду адміністрації називався КВЦ "Парковий".

Також у Зеленського розглядали можливість переїзду до Українського дому, розташованого у самому центрі столиці. 2019 року президентові навіть представили концепцію реконструкції Українського дому під новий Офіс президента.

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