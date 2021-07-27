Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Хомчака

Замість Руслана Хомчака Зеленський призначив Валерія Залужного. Колаж: "Сьогодні"

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак йде у відставку.

Таке рішення ухвалив президент України Володимир Зеленський, повідомив на брифінгу прес-секретар глави держави Сергій Никифоров.

"З посади йде головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Це рішення президента. Володимир Зеленський не сумнівається у патріотизмі, вірності присязі, фаховості Руслана Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міноборони та ЗСУ. Такої синергії, ми, на жаль, не бачимо, бачимо навпаки конфлікти", – пояснив Никифоров.

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Він зазначив, що президент вдячний Русланові Хомчаку за службу.

Новим головнокомандувачем Зеленський призначив Валерія Залужного - командувача оперативного командування "Північ".

Хомчак обійме посаду першого заступника секретаря РНБО – він замінить на ній Михайла Коваля.

Відповідних указів на офіційному сайті президента наразі немає.

Нагадаємо, в березні 2020 року президент Володимир Зеленський розділив посади начальника Генерального штабу і головнокомандувача Збройних сил України, підписавши відповідний указ. Тоді одним указом президент звільнив Руслана Хомчака з посади начальника Генерального штабу, а наступним указом призначив його головнокомандуючим ВСУ.