"Я не Янукович": Лукашенко пояснив, навіщо бігав із автоматом

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не втік би з країни, як екс-президент України Віктор Янукович. Так він прокоментував своє поява на публіці з автоматом у серпні 2020 року під час протестів опозиції.

"Янукович і я велика різниця. У нього грошей було багато. Гроші тиснуть завжди. У кишені", – сказав Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

За його словами, в опозиції "підняли цей фейк, що він (Лукашенко – ред.) вже як Янукович втік, вже у Ростові".

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"Я автомат в руки, бронежилет вдягнув, навіть шолом забув надіти. Адже я не знав, що це станеться. Ніхто нічого не тремтів, я знав, як діють наші хлопці, вони виконували все, що я їм казав. Але я повинен їм показати. , що я нікуди не втік, що я тут і діти мої теж тут. Я сів у гелікоптер і буквально за кілька хвилин там приземлився. Автомат був зі мною. Я виходив із того, що могло статися", – сказав самопроголошений білоруський лідер.

Як Лукашенко бігав з автоматом 23 серпня 2020 року

Після президентських виборів 2020 року в Білорусі на вулиці Мінська вийшли сотні тисяч людей, які не згодні з оголошеними результатами голосування.

23 серпня з'явилося відео, як Лукашенко, сидячи у гелікоптері з автоматом у руках, підлітає до Палацу Незалежності, який є його резиденцією. На цей момент десятки тисяч учасників протесту вирушили до будівлі від центру міста. Водночас резиденцію повністю оточили працівники міліції та спецназу.

Пізніше глава Білорусі заявив, що його поява з автоматом у розпал протестів означала готовність "захищати країну до кінця", а своїх спецназівців назвав "красенами".

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У листопаді 2021 року у Мінську присвятили цілу виставку розгону протестувальників. Серед експонатів – автомат самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Лукашенко запевняє, що був готовий стріляти

Після президентських виборів 2020 року в Білорусі на вулиці Мінська вийшли сотні тисяч людей, які не згодні з оголошеними результатами голосування.

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23 серпня з'явилося відео, як Лукашенко, сидячи у гелікоптері з автоматом у руках, підлітає до Палацу Незалежності, який є його резиденцією. На цей момент десятки тисяч учасників протесту вирушили до будівлі від центру міста. Водночас резиденцію повністю оточили працівники міліції та спецназу.

Пізніше глава Білорусі заявив, що його поява з автоматом у розпал протестів означала готовність "захищати країну до кінця", а своїх спецназівців назвав "красенями".

У листопаді 2021 року у Мінську присвятили цілу виставку розгону протестувальників. Серед експонатів – автомат самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Лукашенко запевняє, що був готовий стріляти

Олександр Лукашенко заявив, що хотів налякати прихильників опозиції:

"Я налякати їх, звичайно, хотів. Але вони втекли. Але якби тільки вони пішли штурмом на Палац Незалежності, а там був центр управління президента, всередині у мене були спецназівці, якби тільки вони кинулися, ми б захищали Палац Незалежності в тому і бойовою зброєю... Я з дитиною вийшов і якби проти мене була скоєна якась спроба насильства, я дивився б?.. Але тільки якби застрелили відразу. Але ж я теж не один був. У мене хлопці були такі, там би пів Мінська змели цих негідників. Ніякий там не народ".

Янукович не став воювати і втік

Під час Революції Гідності 21 лютого 2014 року лідери опозиції підписали з президентом Віктором Януковичем угоду щодо врегулювання кризи в Україні. Його підписання не сприйняли люди на Майдані: демонстранти вимагали від президента піти у відставку.

Вранці 22 лютого Янукович зник із Києва. Цікаво, що гарант заздалегідь був готовий до варіанта втечі, оскільки ще 19 лютого, коли між владою та опозицією велися переговори, з "Хонки" почали вивозити майно. Остання відправка вантажівок із резиденції завершилася о 4:00 22 лютого.

22 лютого Янукович з'явився у Харкові. В інтерв'ю місцевим журналістам він заявив, що не має наміру залишати країну.

Однак потім Янукович покинув Україну і 28 лютого з'явився в Росії – президент-утікач дав пресконференцію в Ростові-на-Дону.