Хабар – один мільйон, свобода – п'ять. Заступник голови Харківської облради зможе вийти з СІЗО під заставу

Якщо чиновник не знайде 4,75 млн грн на заставу, він проведе в СІЗО майже два місяці

Чиновника затримали під час отримання хабара в 1 млн 50 тис - від директора комунального підприємства. Колаж: "Сьогодні" / Фото: Facebook/САП

Затриманий під час отримання хабаря заступник глави Харківської обласної ради має залишитися під вартою до 20 вересня або внести заставу в 4,75 млн грн і тоді вийти на свободу.

Такий запобіжний захід сьогодні обрав Вищий антикорупційний суд за клопотанням детективів НАБУ і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, йдеться в повідомленні на сторінці САП у Facebook.

"За рішенням слідчого судді до посадової особи застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 20 вересня 2021 року з альтернативою внесення 4,75 мільйона гривень застави", – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що в разі внесення застави на підозрюваного покладуть низку процесуальних обов'язків – правда, не уточнили, яких саме. Не повідомили у САП і якихось подробиць про долю адвоката-спільника заступника голови Харьківської ОДА, який був разом із ним.

За даними ЗМІ, затриманий чиновник – це Андрій Малиш / Фото: Facebook/САП

Це був останній транш більш ніж мільйонного хабаря заступнику глави Харківської облради / Фото: Facebook/САП

Нагадаємо, 22 липня НАБУ і САП затримали заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката під час отриманні хабаря у розмірі 1 млн 50 тис. грн. Давав хабар директор комунального підприємства – щоб його залишили на посаді. У той же день генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру чиновнику.

Згідно з даними джерел Української правди в правоохоронних органах, на хабарі спіймали Андрія Малюка. Крім того, у справі фігурує і обраний від "Слуги народу" голова Харківської облради Артур Товмасян.