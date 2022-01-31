Обійдуться без вторгнення! Путін хоче "російську автономію" в Україні

Експерти вважають ймовірність відкритого вторгнення РФ невисокою. Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін у конфлікті з Україною робить ставку не на військову силу, а на дестабілізацію всередині української держави та на проросійськи настроєних мешканців ОРДЛО.

Таку думку висловили експерти в ефірі телеканалу "Україна 24", оцінюючи ймовірність вторгнення РФ.

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Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський зазначив, що Путін використовує технологію залежності окупованих територій Донбасу від Росії.

"Під кінець минулого року вже був указ про визнання товарів. До цього були роздані паспорти Російської Федерації, до цього були роздані страхові номери індивідуального особового рахунку, потім видавали обов'язкові медичні поліси державні. Потім люди проголосували на виборах до Державної думи Російської Федерації. Тобто Кремль та Путін свідомо роблять так, щоб ці території були залежні від Російської Федерації юридично навіть після того, що нібито виконають "Мінськ" і території повернуться назад в Україну", – зазначив він.

Як пояснив експерт, "за документами це буде російська автономія у складі України, тому Кремль свідомо це і робить".

Військовий експерт Олег Старіков вважає ймовірність відкритого вторгнення РФ невисокою.

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"Я неодноразово повторював: те угруповання, яке після 2015 року зосереджено навколо України, зокрема Чорноморський флот і 22-й корпус, 8-ма армія Південного військового округу, а також 20-та армія Західного військового округу, становить 90-100 тисяч. Вони там перебувають у пунктах постійної дислокації. Вони там будуть завжди – за штатом", – наголосив Старіков.

За його словами, потенційна загроза "була, є і залишиться", проте реальна загроза бойових дій поки що низька.

Дипломат Руслан Осипенко також вважає, що Путін зробить ставку не на воєнне рішення, а на політичне.

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"Він побачив, що армія України укріплена і зараз їй почали постачати озброєння, яке може зупинити цей наступ, а може забезпечити програш російської армії. Це перший момент. Другий момент – єдність Заходу щодо суверенітету та незалежності України. Її визнають незалежною державою, а Путін її бачить своєю територією втраченою чи "бунтівною провінцією", – заявив дипломат.

На його думку, "Путін зробив ставку не на воєнну силу, де він через поразку може втратити владу".

"Легше нав'язати політично одній людині. Ось Єрмак (глава Офісу президента України. – Ред.) поїде в Берлін, і там, я думаю, готують йому пастку щодо Мінських угод. Козак (заступник керівника Адміністрації президента РФ. – Ред.) казав: ми маємо прийти до єдиного трактування Мінських домовленостей. Це була єдина суперечність – як трактують Україна та Росія. Якщо це нав'яжуть і Єрмак привезе це в Україну, тут буде дестабілізація. І тоді Росія скористається цією ситуацією", – вважає Осипенко.

У США озвучили терміни можливого вторгнення РФ в Україну

Головний аналітик Інституту військових досліджень (Institute of War Studies) у Вашингтоні Мейсон Кларк вважає, що армія Росії може відкрито увійти в Україну до кінця лютого під приводом "захисту російських громадян на Донбасі".

"Хоча ми все ще вважаємо, що широкомасштабне вторгнення малоймовірне через високі втрати – як людські, так і економічні, – ми вважаємо, що є висока ймовірність того, що російські війська відкрито увійдуть на Донбас до кінця лютого", – заявив він.

Кларк вважає, що головна мета Росії – тиснути на президента Володимира Зеленського, щоб він пішов на поступки стосовно статусу Донбасу та Мінських домовленостей, а також відмовився від курсу в НАТО.

Загроза нападу Росії

Багато експертів прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. У цей період завершаться XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні.

Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Російська Федерація не створила жодного ударного угруповання, яке б могла застосувати для вторгнення в Україну.

Зі свого боку речник МЗС РФ Олексій Зайцев заявив, що Росія не збирається вторгатися в Україну.