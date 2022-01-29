У Кремлі злякалися війни: намагаються відговорити Путіна – інсайд

За словами політолога, російська правляча верхівка не готова до війни. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Росії домагаються федералізації України і протягом останніх 8 років "пробивають" свою інтерпретацію Мінських угод.
Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі Україна 24 заявив російський політолог Андрій Піонтковський.
"Це означало б знищення української держави. Вся та допомога, яку надають США у військовій сфері, говорить про серйозність намірів Заходу якраз захистити Україну від поглинання Росією. В американському політикумі існує єдність із цього питання", – сказав він.
Переляк еліт
За словами політолога, у РФ з'являються статті людей, лояльних до Кремля, з критикою військового вторгнення.
"Наприкінці статей вказується: "Найбільшою нашою помилкою було б військове вторгнення до України. Цього чекають від нас наші вороги, це принесе нам тільки шкоду" і т.д. Це свідчить про те, що, мабуть, та одна людина, від вирішення якої все залежить в Росії, близька до рішення про військове вторгнення. І це рішення лякає всю російську політичну еліту. І вони хочуть цьому якимось способом запобігти", – розповів він.
Також Піонтковський зазначив, що Кремль сам себе загнав у безвихідь:
"З'ясувалося, що російська правляча верхівка не готова до війни, її лякає рівень опору української армії та пекельні санкції, які обіцяє Захід. Тому Кремль загнав себе в глухий кут".
Нагадаємо, нещодавно заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що інформація про направлення Росією запасів крові до українського кордону не відповідає дійсності.
"Зараз інтернетом поширюється інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито направила запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону. Ця інформація не відповідає дійсності", – написала Маляр.
Загроза вторгнення РФ до України
- Наразі поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 109-тисячну армію. ЗМІ опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і вдаватиметься до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Крім цього, генерал ЗСУ Сергій Кривонос заспокоїв українців. За його словами, бліцкриг у Путіна не вийде. Він заявив, що не варто розглядати питання агресії Росії, враховуючи лише кількісний склад її армії.