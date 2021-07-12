"Україна радіє цій перемозі". Яценюк привітав Санду після виборів в Молдові

Молдовани дали на виборчих дільницях сильну відповідь заради успішного європейського майбутнього своєї країни

Яценюк вважає результати парламентських виборів в Молдові хорошим знаком для всього регіону. Фото: колаж "Сьогодні

Перемога на парламентських виборах у Молдові пропрезидентської партії "Дія і солідарність" наблизить увесь східноєвропейський регіон до Європи.

Про це заявив на своїй сторінці у Facebook екс-прем’єр України Арсеній Яценюк

"Вітаю Майю Санду і партію "Дія і солідарність" з впевненою перемогою на парламентських виборах. Це – також важливий поштовх для реалізації європейських цілей всього нашого регіону", – пише лідер партії "Народний фронт".

Він назвав рішення більшості учасників виборів підтримати політсилу Санду "сильною відповіддю Молдови, яка прагне успішного європейського майбутнього".

"Хай здійсняться всі плани! Успіху Молдові! Україна радіє цій перемозі!" – побажав Яценюк.

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Нагадаємо на виборах у Молдові політсила "ПіС" отримала 52,80% підтримки виборців – це абсолютний рекорд, стільки не набирала жодна інша партія в історії країни.

Нагадаємо, що в квітні Санду розпустила проросійський парламент країни і доручила уряду організувати до 11 липня дострокові парламентські вибори.

При цьому ЄС підтримав президентку Молдови – під час візиту до Кишиневу голова Євроради Шарль Мішель закликав її не відступати від своєї вимоги щодо дострокових парламентських виборів.

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