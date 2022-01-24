У Януковича спростували інформацію про смерть його дружини

Прессекретар Віктора Януковича Юрій Кірасир спростував інформацію ЗМІ про смерть дружини експрезидента-втікача Людмили Янукович.

"Інформація про смерть Людмили Янукович – брехня. Розповсюджувана окремими безвідповідальними персонами інформація про смерть Людмили Олександрівни Янукович не більше, ніж чорний піар. Про сім'ю Януковичів якої брехні тільки не писали. Але подібне переходить усі людські межі. Своєю чергою бажаємо Людмилі Олександрівні і всім міцного здоров'я", – зазначив він.