Просто в ліс піду: у Мережі жорстко посміялися зі скандального нардепа Трухіна

Нардеп Трухін став героєм мемів / Фото: Колаж: Сьогодні
Скандал із нардепом Олександром Трухіним, який намагався піти з місця ДТП та пропонував поліцейському хабаря, надихнув користувачів інтернету на меми. Найпопулярнішою стала фраза нардепа "Давайте я тихенько до лісу піду".
А співак та шоумен Олександр Положинський запостив у Facebook маленький вірш за мотивами скандального відео.
Скандальне відео
Скандал із Трухіним
"Українська правда" оприлюднила відеозапис із нагрудних камер поліцейських із місця ДТП у серпні 2021 року. Після його публікації Олександра Трухіна виключили із партії "Слуга народу"
На записі чути, як Трухін звертається до поліцейського зі словами: "Давай я тихенько в ліс піду". Також він обіцяє "поговорити" з головою МВС Денисом Монастирським та пропонує хабар із грошей, які нібито лежать у нього в сумці в машині. Депутат звертався до правоохоронця і обіцяв "знайтись" потім і "віддячити".
2 лютого Генеральна прокуратура розпочала провадження за фактом пропозиції хабара посадовій особі.
Скандальна ДТП
- Аварія сталася 23 серпня 2021 року у Дарницькому районі Києва. Автомобіль, у якому був нардеп, через недотримання безпечної дистанції врізався в іншу машину, також постраждав третій автомобіль. В аварії серйозно постраждали шестеро людей.
- Спочатку поліція офіційно не підтверджувала, що у справі про аварію фігурує нардеп Олександр Трухін. Але зараз це вже не викликає сумнівів. Проте правоохоронці досі не встановили, чи був Трухін за кермом у момент ДТП.
- Після публікації відео з місця ДТП голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв вигнати Трухіна з партії.
- 2 лютого стало відомо про виключення Олександра Трухіна з партії "Слуга народу" – таке рішення ухвалила голова партії Олена Шуляк.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що виключення народного депутата Олександра Трухіна із партії "Слуга народу" є питанням справедливості.