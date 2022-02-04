Різко постарів у в'язниці! Сивий Саакашвілі налякав зовнішнім виглядом у суді (фото)

/ Фото: Колаж: Сьогодні
Колишній президент Грузії, голова виконкому Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі виступив сьогодні у грузинському суді. Політик шокував своїм зовнішнім виглядом — він дуже посивів за короткий час.
На судовому засіданні він був одягнений у футболку із написом "За волю України". Її політику цього тижня передала нардеп Єлизавета Ясько під час відвідин.
У підписі до фотографії в Instagram грузинською мовою йдеться: "Михайло Саакашвілі підтримує Україну".
Ще недавно Саакашвілі виглядав так...
А що Міхо сказав у суді
Саакашвілі під час промови звернувся до українців українською мовою. Він сказав:
"Я хочу привітати зараз своїх співвітчизників в Україні. Я страждаю від того, що не можу бути зараз з вами в цей тяжкий час. Мені соромно за ганебну позицію грузинської влади, яка злякалася так, що не змогла навіть вписати слово "агресор" у свою резолюцію, за прем'єр-міністра, який збрехав, що захворів на ковід, щоб не їхати до Києва, але ви повинні знати, що народ Грузії на вашому боці, я з вами і перемога буде на нашому боці. Я вірю в народ України і в нашу спільну перемогу!"
Справа проти Саакашвілі
- Михайло Саакашвілі опинився за ґратами після того, як таємно повернувся до Грузії з України напередодні муніципальних виборів, у яких брала участь його партія Єдиний національний рух.
- 1 жовтня Саакашвілі, який потрапив до Грузії в обхід митних постів, був затриманий.
- Він оголосив голодовку і вже за кілька тижнів схуд на 15 кілограмів. Також у Саакашвілі почалися проблеми з моторикою та дикцією.
- Саакашвілі погодився на переведення в шпиталь у Горі, у зв'язку з чим припинив голодовку. 6 грудня особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе заявив, що лікарі у Руставській в'язниці прописали його пацієнту високі дози психотропних препаратів, у яких не було потреби.
- 8 грудня стало відомо, що через погане самопочуття Саакашвілі не зможе бути присутнім на на черговому засіданні суду.