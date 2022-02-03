Дивний прийом і до чого тут коровай: як Ердогана зустріли у Києві (відео, фото)

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Турецького лідера Реджепа Тайіпа Ердогана та його дружину в аеропорту урочисто зустріли з почесним караулом. З нагоди прибуття до Києва йому вручили традиційний святковий коровай із сіллю. Але біля Маріїнського палацу сталося небачене раніше.
Інших високопоставлених гостей так не зустрічали
Під час візиту до Києва прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона така процедура не була передбачена.
Під час візиту до Києва державний секретар США Ентоні Блінкен залишився не лише без короваю, а й без червоної доріжки.
Що не так із протоколом зустрічі?
Експертка розповіла, через що прийоми іноземних чиновників були організовані по-різному.
"Формат візиту обговорюється двома сторонами заздалегідь. Найімовірніше, у першому випадку говорили про офіційний формат. Говорячи про ситуацію з Ердоганом, це значиться в протоколі як "державний формат візиту". Цей формат має вищий рівень, ніж протокольний, тому що він передбачає більше наслідків у плані підписання більшої кількості угод", – сказала експертка кафедри міжнародних організацій дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин Олена Ковтун в ефірі телеканалу Україна 24.
Найцікавіше почалося біля Маріїнського палацу
Після прильоту до Києва турецький лідер вирушив до Маріїнського палацу, де на 13:00 була запланована офіційна церемонія зустрічі президентів. Однак тут вийшов конфуз: Ердогана ніхто не зустрів, зокрема президент країни, тому він змушений був сам іти в будівлю.
Це сталося через те, що президент Туреччини приїхав раніше за призначений час. Зустріч мала розпочатися о 13:00, а він був уже о 12:55.
Ердоган і Зеленський вийшли надвір рівно через 10 хвилин після приїзду турецького лідера, після чого вирушили на переговори.
За результатами зустрічі делегації Туреччини та України підпишуть угоди та меморандуми щодо взаєморозуміння з узгоджених питань. Вказується, що угоди будуть спрямовані на оборонну спроможність.