Соцмережі підірвали мемами переговори Путіна та Макрона (фото)

Користувачі інтернету посміялися з переговорів Путіна і Макрона в Москві / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Франції Еммануель Макрон у Москві 7 лютого зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним . Глави держав провели переговори за незвично довгим столом. Це викликало цілком очевидну реакцію у користувачів, які затопили мережу мемами та смішними коментарями.

Путін влаштував Макрону ганебний прийом

На президента Франції почали тиснути одразу після прильоту до Москви. Російська сторона не дозволила під'їхати автомобільному кортежу, який мав везти президента Франції від літака до місця перебування.

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Тому президент Франції повинен був пішки йти до місця, де стояв його автомобіль – через все льотне поле та аеродром.

Соцмережі жартують

Користувачі соцмереж довгий стіл порівнювали з гойдалками-балансирами, майданчиками для гри в пінг-понг та аерохокей.

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Також вони зобразили його у вигляді ковзанки із зображенням на його поверхні пари фігуристів та групи ковзанярів.

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Автор іншого колажу розмістив у руці французького лідера гучномовець, пожартувавши таким чином над звуком у процесі зустрічі президентів.

Деякі співвіднесли кадр із зустрічі глав держав із відомою картиною Леонардо да Вінчі "Таємна вечеря".

Зустріч Макрона та Путіна

7 лютого у Москві відбулися переговори президента Франції Емманюеля Макрона з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, які тривали понад 5 годин. Серед іншого президент Франції заявив про необхідність того, щоб у питанні європейської безпеки "всі поводилися відповідально".

Після переговорів стало відомо, що Володимир Зеленський відкликав закон про особливий статус Донбасу . Відхилення законопроекту вимагала саме Росія, хоча українська влада це неодноразово заперечувала.

Макрон прилетів до Києва

8 лютого Еммануель Макрон приїхав для зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Маріїнський палац

Це перший візит президента Франції в Україну за минулі 24 роки (після Жака Ширака, який відвідав Україну 1998 року. – Ред.). Прийом Макрона був зовсім стандартним. Обійшлося без Почесної варти. Макрон і Зеленський одразу зайшли до будівлі, там лідери привітали делегації обох країн.