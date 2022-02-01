У СNN показали, хто готовий зустріти Путіна під Києвом

Кореспондент CNN побував на навчаннях під Києвом / Фото: Колаж: Сьогодні

В очікуванні повномасштабної війни з Росією прості українці почали проводити навчання для відображення можливого нападу.

Кореспондент CNN побував на асфальтовому заводі біля Києва та показав, як відбуваються навчання на полігоні для цивільних осіб.

Реклама

Як зазначає кореспондент, на полігоні зібралося чимало журналістів, а також добровольців, озброєних у кращому разі дробовиками.

Реклама

Цивільні добровольці тренуються, щоб відобразити можливе російське вторгнення.

Реклама

"Ми маємо вирішальний момент для нашої країни, ми маємо реально великий ризик російського вторгнення, яке може статися незабаром... Усі цивільні мають бути готові", – розповів волонтер Сергій Чарник.

Ці люди вірять, що демократія в їхній країні є головним страхом для Володимира Путіна, який боїться вступу України до Євросоюзу та НАТО, йдеться у сюжеті.

"У путінській Росії всі російські громадяни повністю раби. Він (Путін. – Ред.) відчуває пастку, тому що українці подали поганий приклад росіянам та білорусам. Ми показуємо нашим сусідам, як кожен громадянин має вільно відстоювати свої громадянські та національні права", – заявив один із учасників навчань.

Загроза нападу Росії

Багато експертів прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. У цей період завершаться XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.

Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Російська Федерація не створила жодного ударного угруповання, яке могла б використовуватись для вторгнення до України.

У свою чергу речник МЗС РФ Олексій Зайцев заявив, що Росія не збирається вторгатися до України.